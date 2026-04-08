ต้อนรับสมาชิกใหม่สวนสัตว์ขอนแก่น “ฮิปโปแคระ” ลูกแม่ญาญ่ามาแล้ว!

หลังจากที่ทางสวนสัตว์นครราชสีมาเพิ่งเปิดตัวลูกฮิปโปแคระตัวใหม่ได้ไม่นาน ล่าสุดทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้เผยข่าวดีเมื่อแม่ญาญ่า (แฟนของพี่ชายหมูเด้ง) ได้คลอดลูกแล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหลานหมูเด้งตัวล่าสุดเลย!
เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo โพสต์ภาพพร้อมประกาศข่าวดีว่ามีสมาชิกใหม่แล้วเป็นลูกฮิปโปแคระสุดน่ารัก ได้ระบุข้อความว่า
สวนสัตว์ขอนแก่น ฉลองข่าวดีแม่ญาญ่ามีเบบี๋แล้วนะ 😍🎉
⭐ตัวตึงตัวใหม่แห่งสวนสัตว์ขอนแก่น ⭐
เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 69 ยังไม่ระบุเพศ (พี่ๆมาร่วมลุ้นเพศน้องกันน้าาา)
ซึ่งลูกฮิปโปแคระลูกแม่ญาญ่าตัวล่าสุดนี้ถือว่าเป็นหลาน “หมูเด้ง” ซุปตาร์สัตว์ชื่อดังก้องโลกแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพราะว่าพ่อของน้องซึ่งก็คือ “ณเดชน์” เป็นพี่ชายของหมูเด้งนั่นเอง แถมน้องฮิปโปแคระตัวล่าสุดนี้ ยังเป็นพี่น้องกับ “หมูด้วง” อีกด้วย
