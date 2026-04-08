Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 11 หรอยแรงรับสงกรานต์ใต้ที่ “ภูเก็ต”…เสน่ห์อันดามันไม่เหมือนใคร

📅 11–13 เมษายน 2569

สงกรานต์ปีนี้ จังหวัดภูเก็ตพร้อมถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของ “สงกรานต์ใต้” ผ่านบรรยากาศที่ผสมผสานทั้งความสนุก งานบุญ และวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างกลมกลืน ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” เมืองปลายอันดามันแห่งนี้หยิบยกเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่มาตีความใหม่ ทำให้เทศกาลปีใหม่ไทยกลายเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสดใส อ่อนโยน และมีชีวิตชีวาในแบบของภูเก็ตโดยแท้จริง

หัวใจสำคัญของงานปีนี้กระจายอยู่ใน สามพื้นที่หลัก ที่สะท้อนบุคลิกของภูเก็ตได้ครบทั้งสามมิติ—ความคึกคักริมฝั่งทะเลที่ป่าตอง ความสงบงามของพิธีกรรมที่วัดไม้ขาว และรากวัฒนธรรมเพอรานากันในย่านเมืองเก่าบนถนนสายประวัติศาสตร์

ที่ ลานบางลา หาดป่าตอง ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ริมทะเลที่มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ พื้นที่จัดแสดงกลางแจ้งและแลนด์มาร์กถ่ายภาพถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมบาบ๋า–เพอรานากัน ขณะที่ นิทรรศการงานสงกรานต์ ถ่ายทอดเรื่องราวของประเพณีปีใหม่ไทยในฐานะ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” เพื่อให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เข้าใจความหมายของสงกรานต์อย่างลึกซึ้ง บรรยากาศตลอดทั้งวันยังเต็มไปด้วยการแสดงมโนราห์และดนตรีเยาวชนจากโรงเรียนวัดเทพนิมิตรและโรงเรียนบ้านไม้ขาว รวมถึงสินค้าและงานคราฟต์จากชุมชนท้องถิ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตได้อย่างชัดเจน


อีกมุมหนึ่งของเทศกาลคือความเรียบง่ายและเปี่ยมสิริมงคลของ วัดไม้ขาว ซึ่งถ่ายทอดประเพณีปีใหม่ไทยผ่านพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการร่วมแรงของชุมชนในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรักษาความสะอาดชายหาดไม้ขาว อันเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างชุมชนกับทะเลอันดามัน ผู้มาเยือนยังสามารถเก็บภาพความประทับใจที่ จุดชมเครื่องบินขึ้น–ลง หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงระดับโลก

จากป่าตองและไม้ขาว บรรยากาศของงานไหลเข้าสู่ความละมุนของ ซอยรมณีย์ เมืองเก่าภูเก็ต พื้นที่จัดแสดง นิทรรศการงานสงกรานต์อีกหนึ่งจุด ท่ามกลางอาคารชิโน–โปรตุกีสสีพาสเทล ทำให้เรื่องราวของสงกรานต์ไทยโดดเด่นขึ้นในบริบทสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์เพอรานากันได้อย่างงดงาม เมื่อเดินลึกเข้าไปในถนนถลางและดีบุก ผู้มาเยือนจะพบร้านกาแฟพื้นถิ่น เสื้อผ้าบาบ๋า–ย่าหยา และงานคราฟต์ท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนหลายเชื้อสายซึ่งอยู่ร่วมกันมาหลายยุคสมัย

ภูเก็ตจึงถ่ายทอดภาพของ “สงกรานต์ใต้” ได้อย่างครบถ้วนในสามจังหวะ—ความหรอยแรงของป่าตอง ความสงบงามของพิธีกรรมที่วัดไม้ขาว และเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองเก่าที่สะท้อนอัตลักษณ์อันดามันอย่างลึกซึ้ง ทำให้จังหวัดนี้เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของเครือข่าย “สงกรานต์ 4 ภาค 6 จังหวัด” ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดในปี 2569








ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand และเว็บไซต์ www.waterfestivalthailand.com

