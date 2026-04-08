Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 11 ม่วนซื่นรับสงกรานต์อีสาน Khon Kaen × Udon Thani

ภาคอีสานคือหนึ่งในภูมิภาคที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของสงกรานต์ไทยไว้ครบถ้วนที่สุด ทั้งในด้านพิธีกรรมเก่าแก่ วิถีชุมชนที่ยังดำเนินมาหลายชั่วอายุคน และพลังของผู้คนที่ร่วมกันสืบสาน “ฮีตคองอีสาน” อย่างงดงาม ปีนี้ ขอนแก่นและอุดรธานีร่วมถ่ายทอดความหมายของ “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ผ่านงานบุญ งานศิลป์ และกิจกรรมที่ยังมีลมหายใจจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจของ Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 11
ขอนแก่น — ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี
13–15 เมษายน 2569 | บ้านสาวะถี
ที่บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ประเพณีสงกรานต์ยังคงเป็น “งานบุญใหญ่ของชุมชน” ที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนาน โดยมี วัดไชยศรี และ สิมอีสานอายุ 113 ปี ซึ่งประดับด้วยฮูปแต้มสินไซอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์กลางของทุกพิธีกรรม ผู้มาเยือนสามารถร่วมพิธีบายศรีพระพุทธรูป–พระสงฆ์ พิธีเสียเคราะห์แบบโบราณ การสรงน้ำพระพุทธรูปไม้เก่าแก่ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากทั้ง 24 หมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนความผูกพันของชุมชนต่อภูมิปัญญาและผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นได้อย่างงดงาม
พื้นที่รอบวัดเต็มไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำด้วยมือจากชาวสาวะถี ไม่ว่าจะเป็น ตุงใยแมงมุม งานปักผ้า พวงกุญแจสีโห กระทงเสียเคราะห์ และพานหมากเบ็ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนยังคงรักษาไว้อย่างจริงใจ รายได้ส่วนหนึ่งยังถูกนำไปทำนุบำรุงวัด ทำให้กิจกรรมของผู้มาเยือนเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน ทั้ง หมอลำราตรี และหมอลำหุ่น “สินไซน้อยร้อยปี” ที่ถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นผ่านงานศิลป์พื้นบ้านอย่างมีชีวิต ทำให้สงกรานต์ขอนแก่นเป็นภาพของความศรัทธา × ความม่วน และวิถีอีสานดั้งเดิมในแบบที่สัมผัสได้ด้วยตัวเอง
อุดรธานี — วิถีไทยพวนบ้านเชียง ณ ลานวัฒนธรรมบ้านเชียง
12–13 เมษายน 2569 | ลานวัฒนธรรมบ้านเชียง
บ้านเชียง ชุมชนมรดกโลกในจังหวัดอุดรธานี ถ่ายทอด “สงกรานต์วิถีไทยพวน” ที่เรียบง่าย อ่อนน้อม และเปี่ยมความหมาย ผู้มาเยือนสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วย พิธีตักบาตรบนถนนสายบุญ, การสรงน้ำพระสงฆ์ และการรดน้ำขอพรพ่อใหญ่–แม่ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวใจของปีใหม่ไทยในชุมชนไทยพวน ภาพผู้เฒ่าผู้แก่ในชุดพื้นเมืองต้อนรับลูกหลานคือเสน่ห์ที่สะท้อนความผูกพันและความเคารพต่อครอบครัวและผู้สูงอายุได้อย่างลึกซึ้ง
ช่วงกลางวันหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยความคึกคักจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป, งานผ้าทอ–งานหัตถกรรมไทยพวน การประกวดเจดีย์ทรายและหนูน้อยเจดีย์ทราย การประกวดนางสงกรานต์ไทยพวน ส่วนเรื่องอาหาร…อุดรธานีโดดเด่นด้วย แจ่วบองและต้มไก่บ้านเชียง ซึ่งเป็นเมนูท้องถิ่นสูตรดั้งเดิมที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีโครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน และจุดสรงน้ำ–รับน้ำพระพุทธมนต์ที่ชุมชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมไทยพวนจากรุ่นสู่รุ่นให้ยังคงงดงามไม่เปลี่ยนแปลง
อีสานปีนี้: ม่วน × บุญ × ฮีตคอง × วิถีชุมชนเข้มแข็ง
ทั้งขอนแก่นและอุดรธานีช่วยถ่ายทอดความหมายของ “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ผ่านพิธีกรรมเก่าแก่ วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ทำให้ภาคอีสานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สะท้อนเสน่ห์สงกรานต์ไทยได้ลึกซึ้งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความศรัทธา หรือความอบอุ่นของคนในชุมชน ทุกองค์ประกอบล้วนรวมกันเป็นประสบการณ์สงกรานต์ไทยที่ “ทั้งสนุก ทั้งจริง และทั้งมีชีวิต” อย่างแท้จริง
นอกจากขอนแก่นและอุดรธานีแล้ว เทศกาลครั้งนี้ยังส่งต่อเส้นทางความสุขไปสู่ เชียงใหม่ ลำพูน ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ให้ทุกคนได้สัมผัสความหลากหลายของ "สงกรานต์ 4 ภาค 6 จังหวัด" อย่างครบอรรถรส
#WaterFestivalThailand #เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย #สนุกสนาน #สงกรานต์บ้านฉัน
#WaterFestival2026 #กรุงเทพ #เชียงใหม่ #ลำพูน #ขอนแก่น #อุดรธานี #ภูเก็ต #UNESCOGNLC