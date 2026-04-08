ชมงานศิลป์ประติมากรรม “Saneh Art by Songkran Festival 2026” สงกรานต์นี้ ที่สวนลุมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ททท.ชวนเที่ยวช่วงสงกรานต์ ชมงานอาร์ตขนาดยักษ์ในสวนลุมฯ

Songkran 2026 สนุกแบบมีเสน่ห์ กับศิลปะสมัยใหม่ ในงาน Saneh Art by Songkran Festival 2026 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ยกระดับสงกรานต์ให้สมเป็นเทศกาลระดับโลก ด้วยประติมากรรมสูงตระหง่าน โดยศิลปินไทยระดับสากล


พบแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุง ที่ชวนให้ทุกคนต้องมาเช็กอิน พร้อมกิจกรรมมากมายฟรีตลอดทั้งงาน อาทิ ฟังเสวนาจากศิลปินมากมาย สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยมือคุณเอง ชมประติมากรรมอย่างใกล้ชิด สะสมตราประทับเพื่อลุ้นรับของรางวัล Limited Edition และความสนุกสนานอีกมากมาย


ปักหมุด: สวนลุมพินี (ลานบันเทิง)
วันที่ 11–15 เมษายน : เชิญร่วมเข้าชมประติมากรรม และ เล่นน้ำในบริเวณลานบันเทิง
วันที่ 16-30 เมษายน : ยังเปิดให้เข้าชมประติมากรรมได้แบบตัวแห้งๆ ไม่มีกิจกรรมเล่นน้ำ ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.



