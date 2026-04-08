ชมงานศิลป์ประติมากรรม “Saneh Art by Songkran Festival 2026” สงกรานต์นี้ ที่สวนลุมฯ

ททท.ชวนเที่ยวช่วงสงกรานต์ ชมงานอาร์ตขนาดยักษ์ในสวนลุมฯ
Songkran 2026 สนุกแบบมีเสน่ห์ กับศิลปะสมัยใหม่ ในงาน Saneh Art by Songkran Festival 2026 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ยกระดับสงกรานต์ให้สมเป็นเทศกาลระดับโลก ด้วยประติมากรรมสูงตระหง่าน โดยศิลปินไทยระดับสากล
พบแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุง ที่ชวนให้ทุกคนต้องมาเช็กอิน พร้อมกิจกรรมมากมายฟรีตลอดทั้งงาน อาทิ ฟังเสวนาจากศิลปินมากมาย สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยมือคุณเอง ชมประติมากรรมอย่างใกล้ชิด สะสมตราประทับเพื่อลุ้นรับของรางวัล Limited Edition และความสนุกสนานอีกมากมาย
ปักหมุด: สวนลุมพินี (ลานบันเทิง)
วันที่ 11–15 เมษายน : เชิญร่วมเข้าชมประติมากรรม และ เล่นน้ำในบริเวณลานบันเทิง
วันที่ 16-30 เมษายน : ยังเปิดให้เข้าชมประติมากรรมได้แบบตัวแห้งๆ ไม่มีกิจกรรมเล่นน้ำ ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.