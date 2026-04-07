“กาตาร์ แอร์เวย์ส” เดินหน้าฟื้นฟูตารางบิน พร้อมเพิ่มเที่ยวบินเข้า-ออกจากกรุงโดฮา

“กาตาร์ แอร์เวย์ส” เดินหน้าฟื้นฟูตารางบินอย่างต่อเนื่อง ประกาศตารางเที่ยวบินล่าสุด พร้อมเพิ่มเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ออกจากกรุงโดฮา สู่จุดหมายปลายทางกว่า 120 แห่งทั่วเครือข่าย ภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2569
สำหรับทุกเที่ยวบินขาเข้า-ออกจากกรุงโดฮายังคงดำเนินการผ่านเส้นทางการบินที่กำหนด โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งกาตาร์
หมายเหตุ: ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ เนื่องจากปัจจัยด้านการปฏิบัติการ ข้อกำหนดของหน่วยงาน ความปลอดภัย หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารยืนยันสำหรับเที่ยวบินในตารางบินใหม่จะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินใหม่ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ กาตาร์ แอร์เวย์ส และโปรดตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลการติดต่อของท่านให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ทางสายการบินขอความกรุณาผู้โดยสารเดินทางมายังสนามบินต้นทางเฉพาะกรณีที่มีบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการเดินทางแล้วเท่านั้น
กาตาร์ แอร์เวย์ส ยังคงดำเนินการอย่างเต็มความสามารถภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ทางสายการบินขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกคนสำหรับความอดทนและความเข้าใจ โดยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้โดยสารและลูกเรือยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด
