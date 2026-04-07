เพลิงไหม้ “บ้านระเบียงดาว” เชียงดาว เสียหายหนัก เร่งตรวจสอบสาเหตุ

เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ บ้านระเบียงดาว โฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างที่พักอย่างหนัก ท่ามกลางความตกใจของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านกลุ่มโซเชียล “กลุ่มรักดอยหลวงเชียงดาว” โดยมีภาพเปลวเพลิงลุกไหม้ตัวอาคารอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยอาสาสมัครในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง
เบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด แต่พบว่าโครงสร้างของที่พักได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งหลังเพลิงสงบ
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยไปเยือน “บ้านระเบียงดาว” เป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของอำเภอเชียงดาว ที่มีชื่อเสียงด้านวิวภูเขาและบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม
