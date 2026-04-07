Pepsi จับมือ X Festival จัดงาน “Pepsi presents X Festival 2026” ฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 10-15 เม.ย.นี้ ที่ Warehouse Stadium พระราม 4

เตรียมพบกับนิยามใหม่ของความสนุกที่เหนือระดับ! Pepsi จับมือ X Festival ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 3 ของงาน “Pepsi presents X Festival 2026” เทศกาลดนตรีและสงกรานต์ที่เป็นจุดหมายสำคัญของคนรักดนตรี Pop, Hiphop และ EDM ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในกรุงเทพฯ สำหรับงานสาย Live Performance และ DJs ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมยกระดับมาตรฐานโปรดักชันให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
ปีนี้ X Festival 2026 เดินหน้าเพิ่มความยิ่งใหญ่ด้วยการออกแบบสเตจให้มีความแกรนด์มากขึ้น และเข้ากับบรรยากาศงานสงกรานต์มากขึ้น โดยเน้นการจัดเต็มระบบแสง สี เสียง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโชว์จากศิลปินระดับแนวหน้าโดยเฉพาะ ผสมผสานกับเทคนิค Visual Effect และระบบฉีดน้ำที่กระจายความชุ่มฉ่ำได้ทั่วถึงทุกโซน เพื่อมอบประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตท่ามกลางสายน้ำที่สมบูรณ์แบบที่สุด
นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ของเวที งานปีนี้ยังรวบรวมศิลปิน และดีเจที่มาแรงที่สุดไว้อย่างคับคั่ง พบกับ Live Performance สุดทรงพลังจากศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต อาทิ Youngohm, BUS (because of you i shine), Jeff Satur, Three Man Down, Nont Tanont, Urboy TJ และศิลปินท่านอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะมาเปลี่ยนงานสงกรานต์ ให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตสุดเดือด พร้อมน้ำฉ่ำๆ
เสริมทัพความสนุกด้วยดีเจจากคลับที่ฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นใจกลางทองหล่ออย่าง MIL Social Club และ Guest DJ จากต่างประเทศ ที่จะบินตรงมาสร้างสีสันและจังหวะใหม่ๆ ให้กับแฟนเพลงตลอด 6 วันเต็ม
เตรียมตัวมาสัมผัสความมันส์ที่เปียกกว่าเดิม และเดือดกว่าที่เคยมีมา ตั้งแต่วันที่ 10–15 เมษายน 2569 ณ Warehouse Stadium พระราม 4 ซึ่งในงานไม่มีโซนยืน ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีทั้งบัตรเข้างาน และโต๊ะภายในงาน โดยในปีนี้ ผู้จัดคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลาม จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจสำรองบัตรและโต๊ะล่วงหน้า เนื่องจากบัตร และโต๊ะมีจำนวนจำกัด สำหรับสายลุยแนะนำให้ Walk-in มาล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งก่อนใคร!
รายละเอียดการจองบัตร:
● ช่องทางออนไลน์: คลิกจองบัตรที่นี่
● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Facebook: X Festival Thailand , Instagram: @x__festival หรือ Line Official @xfestival
มาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปกับสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ในงาน Pepsi presents X Festival 2026