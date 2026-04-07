Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 11 แอ่วเหนือม่วนใจ๋! ปี๋ใหม่เมืองที่ Chiang Mai × Lamphun

สงกรานต์ปีนี้ ภาคเหนือพร้อมต้อนรับทุกคนสู่บรรยากาศ “ปี๋ใหม่เมือง” อันงดงาม ผ่านพิธีกรรมล้านนา วิถีชุมชน และงานคราฟต์ที่ยังคงมีลมหายใจอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ที่สื่อถึงทั้งความสุข ความศรัทธา และความอบอุ่นของบ้านเมืองที่เชื่อมผู้คนรุ่นเก่า–รุ่นใหม่เข้าหากันในช่วงปีใหม่ไทย
เชียงใหม่และลำพูน—สองเมืองที่มีเอกลักษณ์ล้านนาชัดเจน—ร่วมกันถ่ายทอดเสน่ห์ปี๋ใหม่เมืองในหลากหลายมิติ ตั้งแต่งานบุญกลางเวียงเก่าไปจนถึงงานช่างท้องถิ่นและอาหารเมืองเหนือที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง
เชียงใหม่ — ปี๋ใหม่เมืองกลางเวียงเก่าล้านนา
11–13 เมษายน 2569 | วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เชียงใหม่คือหัวใจของปี๋ใหม่เมือง ที่ผสมผสานความศรัทธาและวิถีคนเมืองเหนือไว้ครบถ้วน ผู้มาเยือนสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วย พิธีตักบาตรโชติกา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และร่วม สรงน้ำพระอัฏฐารส ซึ่งอัญเชิญออกจากวิหารหลวงให้ประชาชนได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด ขบวนแห่พระที่เคลื่อนผ่านเวียงเก่าเป็นภาพงดงามที่สะท้อนพลังศรัทธาและจิตวิญญาณของปี๋ใหม่เมืองได้ชัดเจนที่สุด
ในพื้นที่กิจกรรม Lanna Village ชุมชนล้านนาสี่ทิศ—แม่วาง ช้างม่อย แม่แจ่ม และเชียงดาว—มาร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม่วางนำเสนอ น้ำต้นสล่าแดง, งานปั้นดิน, เครื่องจักสาน และกาแฟหม้อดินที่สะท้อนรากเหง้าศิลปะเชิงช่างล้านนา ขณะที่ ช้างม่อย เล่าเรื่องราวของย่านเก่าใจกลางเชียงใหม่ผ่านงานจักสาน ข้าวยาคู้ ผ้าซิ่นตีนจก และงานคราฟต์ร่วมสมัย ส่วนเชียงดาวและแม่แจ่มเติมกลิ่นอายล้านนาด้วยงานฝีมือและอาหารพื้นเมืองรสแท้ ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นภาพรวมของศิลป์–วิถี–ผู้คนที่เชื่อมกันอย่างงดงามในช่วงปีใหม่เมือง
ลำพูน — สงกรานต์ในสวน × ฉลอง 150 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย
11–13 เมษายน 2569 | ถนนรถแก้ว–ถนนอินทยงยศ
ลำพูนเล่าเรื่องปี๋ใหม่เมืองผ่านความเรียบง่ายและนุ่มละมุนของเมืองเก่าล้านนา โดยพื้นที่ ถนนรถแก้ว ฝั่งติดถนนอินทยงยศ ถูกออกแบบให้เป็น “สวนเมืองลำพูน” เต็มไปด้วยดอกไม้ งานประดับ และบรรยากาศที่เหมาะแก่การเดินชมงานอย่างสบายใจ ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านสินค้าพื้นเมืองจาก 17 ชุมชนลำพูน ทั้งผ้าซิ่นตีนจก เครื่องเงิน งานสาน และงานคราฟต์เมืองเหนือ นอกจากนี้ยังมี Local Chef Table ที่นำวัตถุดิบพื้นเมืองของลำพูนมาปรุงเป็นเมนูร่วมสมัยเฉพาะช่วงปี๋ใหม่เมือง เติมเต็มความสนุกและรสชาติแบบเหนือแท้ ๆ
ไฮไลต์สำคัญที่สุดของลำพูนปีนี้คือ ขบวนสรงน้ำพระฉลอง 150 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย ที่ทั้งสง่างามและเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาของคนเมือง น้ำน้อมที่รินลงบนองค์พระไม่เพียงเป็นพิธีกรรม แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความระลึกถึง ความกตัญญู และความผูกพันที่ชาวลำพูนมีต่อบุคคลสำคัญแห่งล้านนาที่ได้รับการเคารพบูชามาตลอดหลายชั่วอายุคน
เหนือปีนี้ : ม่วนใจ๋ × ศรัทธา × วิถีล้านนา × ความอบอุ่นของชุมชน
เชียงใหม่สะท้อนความศรัทธาและพหุวัฒนธรรมล้านนาผ่านพิธีกรรมกลางเวียงเก่า ลำพูนส่งต่อความละมุนและความหมายลึกซึ้งของปี๋ใหม่เมืองผ่านสงกรานต์ในสวนและวาระ 150 ปีครูบาศรีวิชัย ทั้งสองเมืองร่วมกันร้อยภาพของภาคเหนือในงานเทศกาลปีใหม่ไทยให้ทั้ง งดงาม อบอุ่น และมีชีวิต ในแบบล้านนาแท้ ๆ
นอกจากเชียงใหม่และลำพูนแล้ว เทศกาลครั้งนี้ยังส่งต่อเส้นทางความสุขไปสู่ ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ให้ทุกคนได้สัมผัสความหลากหลายของ “สงกรานต์ 4 ภาค 6 จังหวัด” อย่างครบอรรถรส ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand และเว็บไซต์ www.waterfestivalthailand.com
