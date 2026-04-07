พักใจที่ "สวนลุมพินี" สวนใหญ่ใจกลางกรุง แหล่งกิจกรรมสุดฮิตของคนรักสุขภาพ

ชวนไปเดินเล่นที่ “สวนลุมพินี” สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งพักผ่อน เดินเล่น วิ่งออกกำลังกาย ถีบเรือเป็ด และล่าสุดกับกิจกรรมสุดฮิตในตอนนี้ คือการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นของทุกวัน
ช่วงนี้ใครที่อยู่ในโลกโซเชียล น่าจะเคยได้เห็นคลิปการเต้นแอโรบิกที่ “สวนลุมพินี” มีผู้คนจำนวนมาก กับเสียงเพลงสนุกๆ ทำให้หลายคนอยากจะลองไปยืดเส้นยืดสายที่สวนลุมฯ ดูสักครั้ง ว่าจะสนุกสนานเหมือนในคลิปที่เห็นกันหรือไม่
และนอกจากการไปเต้นแอโรบิกแล้ว ก็ยังมีหลายๆ คลิปที่ชวนมาทำกิจกรรมหลากหลายที่สวนลุมพินี มีมุมต่างๆ ในสวนที่เราอาจจะไม่คุ้นตา เลยอยากจะชวนมาสำรวจ “สวนลุมพินี” ไปพร้อมๆ กัน ว่าสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่าร้อยปีแห่งนี้ มีมุมไหนน่าสนใจ และมีอะไรให้ทำกันบ้าง
"สวนลุมพินี" ถือเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นพระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานไว้แก่ชาวพระนคร โดยมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2468 ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ 15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทรงมีพระราชดำริจะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้ว โดยกำหนดจัดในฤดูหนาวปลายปี พ.ศ. 2468 เรียกว่า "งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์" และมีพระราชดำริว่าเมื่อเลิกการจัดงานแล้ว สถานที่นั่นควรจัดทำเป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน ทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้ว เป็นที่จัดงานและทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่
ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางน้ำ ตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก ทรงพระราชทานชื่อว่า สวนลุมพินี หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตำบลลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงานจึงต้องล้มเลิกงานไป
ต่อมาหลังจากนั้นได้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดเป็น "สวนวนาเริงรมย์" เป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ประชาชน มีทั้งการละเล่น แข่งว่าว วิ่งวัว ชิงช้า ม้าหมุน และต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ เป็นที่จัดงานระดับชาติเช่นงานฉลองรัฐธรรมนูญ ประกวดนางสาวไทย มีการวางรางรถไฟเล็ก รวมทั้งเป็นที่จัดงานลอยกระทง งานวันเด็ก และจัดรายการโชว์จากต่างประเทศต่างๆ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นสวนสาธารณะกลางกรุงที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี ในปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการปรับปรุงสวนลุมพินีครั้งใหญ่ ทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ทางเดินวิ่งภายในสวน สนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น ยังมีอีกบางจุดที่กำลังปรับปรุงและใกล้ที่จะเปิดให้ใช้งานได้แล้ว อาทิ สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินี–สวนเบญจกิติ ที่จะเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 และ Hawker Center ศูนย์อาหารริมทางบริเวณด้านข้างของสวนลุมพินี ที่คาดว่าจะเปิดให้งานช่วงเดือน พ.ค. 69 เช่นกัน
สำรวจสวนลุมพินีกันไปคร่าวๆ แล้ว คราวนี้มาลองดูกันว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่คนมาสวนลุมฯ นิยมทำกัน
“เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย” คนรักสุขภาพหลายๆ คนนิยมมาเดิน-วิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินี ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ช่วงเช้าๆ อาจจะเงียบสงบมากกว่า ส่วนในช่วงเย็นแดดร่มลมตกก็จะคึกคักมากขึ้น เส้นทางเดิน-วิ่งรอบสวน เป็นพื้นถนนลาดยาง รอบใหญ่มีระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีจุดออกกำลังกายกลางแจ้งให้แวะยืดเหยียดกันได้ มีห้องน้ำตามจุดต่างๆ และใครที่มีของมาด้วยก็สามารถฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ในห้องน้ำได้เลย
“เต้นแอโรบิก” กิจกรรมออกกำลังกายสุดคึกคัก และเป็นกิจกรรมสุดฮอตในโลกโซเชียลที่มักจะมีคลิปการเต้นแอโรบิกในแต่ละวันแชร์ออกมาให้ได้ชมกันเสมอ ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ได้ความสนุกสนานจากเสียงเพลง ได้ขยับร่างกายในทุกส่วน แต่จะเต้นเป็นจังหวะเดียวกับผู้นำเต้น หรือจะเต้นตามจังหวะของตัวเองก็ตามแต่ที่ใจต้องการ
ใครสนใจกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินี สามารถเข้าร่วมได้ฟรี จุดใหญ่ๆ คือบริเวณลานหลังพระบรมรูป ร.๖ และ ลานสวนปาล์ม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 17.00-18.00 น. จะมีผู้นำเต้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน รูปแบบการเต้นและแนวเพลงก็มีความหลากหลาย
“ถีบเรือเป็ด” ใจกลางสวนลุมฯ มีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ และมีบริการเรือเป็ดให้ไปถีบรอบๆ บึง ให้บริการทุกวัน รอบเช้า 09.00-11.30 น. รอบบ่าย 13.00-17.30 น. แนะนำมาถีบเรือเป็ดช่วงเย็นๆ แดดเริ่มร่ม ลมพัดเย็นสบาย
“ชิมน้ำฝรั่ง” เป็นเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตของคนที่มาออกกำลังกาย เพราะดื่มแล้วสดชื่นดีสุดๆ ร้าน “SBS น้ำฝรั่งสวนลุม” อยู่บริเวณประตูทางออก ฝั่งถนนพระราม 4 เรียกว่าเป็นน้ำฝรั่งในตำนาน เพราะเปิดขายมากว่า 20 ปีแล้ว โดยน้ำฝรั่งที่นี่จะเป็นการคั้นฝรั่งสดๆ แบบไม่ใส่น้ำตาลเพิ่ม แล้วก็มีแบบเพิ่มน้ำตาลเล็กน้อย สำหรับคนที่อยากดื่มแบบหวานนิดหน่อย ซึ่งนอกจากน้ำฝรั่งก็ยังมีน้ำผลไม้อื่นๆ ด้วย เช่น น้ำเสาวรส น้ำผักผลไม้รวม น้ำทับทิม เป็นต้น ร้านเปิดทุกวัน เวลา 05.30 – 19.30 น.
“เติมแมว” ใครเป็นทาสแมวบอกเลยว่าห้ามพลาดการมาเดินที่สวนลุมพินี เพราะที่นี่เต็มไปด้วยเหล่าน้องแมวที่ทั้งนั่ง นอน เดิน วิ่ง อยู่รอบๆ สวน นับว่าเป็นสีสันให้กับคนที่มาออกกำลังกายและมาพักผ่อนที่สวนแห่งนี้ น้องแมวที่นี่เป็นแมวจร ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับผู้คนและนิสัยดี อาจจะเห็นว่าบางตัวดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ เพราะมักจะมีเหล่าทาสแมวแวะเวียนมาดูแล และแมวที่นี่ก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสุขภาพเป็นระยะด้วย
“ดูเหี้ย” ต้องถือว่า “เหี้ย” (ตัวเงินตัวทอง) นั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานคู่สวนลุมฯ และตอนนี้ก็นับว่าเป็นอีกซอฟท์พาวเวอร์ของกรุงเทพฯ เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาที่มาเที่ยวในกรุงเทพฯ แล้วต้องปักหมุดมาที่สวนลุมพินี เพราะอยากจะมาถ่ายรูปน้องเหี้ยที่นี่
จำนวนเหี้ยในสวนลุมฯ ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควร เพราะจะเห็นว่าน้องว่ายน้ำอยู่ตามจุดต่างๆ บ้างก็ออกมานอนผึ่งแดดริมน้ำ หรือเดินผ่านไปมาระหว่างเส้นทางเดิน-วิ่งในสวน แล้วก็มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติเข้าไปถ่ายรูปน้องๆ ตามจุดต่างๆ ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เข้าไปชมเหี้ยในสวนลุมฯ คือ โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือให้อาหาร เพราะมันอาจกัดหรือทำร้ายได้ด้วยความตกใจ
นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่ว่ามาแล้วนั้น ผู้คนที่มาสวนลุมพินีก็ยังมีอีกหลายมุม และหลากหลายจุดที่ทำกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็น รำไท้เก๊ก, นั่งปิกนิกในสนามหญ้า, ว่ายน้ำ เล่นเทนนิส เข้าฟิตเนส และอื่นๆ ที่ศูนย์นันทนาการลุมพินี, สนามเด็กเล่น, สนามจักรยานขาไถ, BMA Dog Park สวนสุนัขที่สวนลุมพินี เป็นต้น และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่หมุนเวียนมาจัดในสวนลุมพินี เช่น กิจกรรมดนตรีในสวน งานกาชาด เป็นต้น
นับได้ว่า “สวนลุมพินี” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เป็นทั้งปอดของกรุงเทพฯ ด้วยต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก เป็นจุดพบปะของคนรักสุขภาพ เป็นที่พักใจ และเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน
“สวนลุมพินี” เปิดบริการทุกวัน เวลา 04.30-22.00 น. การเดินทางรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง (ทางออก 6) / สถานีราชดำริ (ทางออก 4) และ รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม (ทางออก 1) / สถานีลุมพินี (ทางออก 3) มีที่จอดรถภายในสวน ฝั่งประตู 1 ถนนวิทยุ
