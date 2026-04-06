“Phang Nga Seafood Month 2026” ชูรสทะเลพังงา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ททท.พังงา ดึง “เชฟอิน–เชฟกระติ๊บ” เปิดตัวแคมเปญ Phang Nga Seafood Month 2026 ภายใต้แนวคิด “รสทะเลพังงา” ชูอาหารทะเลพื้นถิ่น ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลอีสเตอร์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา เปิดตัวแคมเปญ “Phang Nga Seafood Month 2026: From Sea to Plate – รสทะเลพังงา” อย่างเป็นทางการ พร้อมนำ 2 เชฟชื่อดังร่วมรังสรรค์เมนูอาหารทะเลจากวัตถุดิบท้องถิ่น หวังยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลอีสเตอร์
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหาดนางทอง เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา เชฟอิน และเชฟกระติ๊บ ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ “Phang Nga Seafood Month 2026: From Sea to Plate – รสทะเลพังงา” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอย่างคึกคัก
แคมเปญ Phang Nga Seafood Month 2026: From Sea to Plate – รสทะเลพังงา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารครั้งสำคัญของจังหวัดพังงาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเมืองไทยและช่วงเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวตลาดยุโรปและตะวันตก
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีศักยภาพโดดเด่นในหลายมิติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารทะเลที่มีความหลากหลายจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สด สะอาด และมีคุณภาพ สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีประมงพื้นบ้านพังงา จึงได้จัดแคมเปญ Phang Nga Seafood Month 2026 ภายใต้แนวคิด From Sea to Plate – รสทะเลพังงา เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมอาหารทะเล ตั้งแต่ต้นทางในท้องทะเล กระบวนการจัดการวัตถุดิบจากประมงพื้นบ้าน ไปจนถึง การรังสรรค์เมนูอาหาร โดยร้านอาหารในพื้นที่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารควบคู่กับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ
ผอ. ททท.สำนักงานพังงา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการสาธิตการปรุงอาหารจาก 2 เชฟชื่อดัง คือ “เชฟอิน และเชฟกระติ๊บ” และ 3 เชฟร้านอาหารมิชลินในจังหวัดพังงา การนำเสนอเมนูอาหารทะเลหลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดเดือนเมษายน 2569 โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมที่ร่วมโครงการกว่า 50 แห่ง จะได้รับคูปองมูลค่า 200 บาทต่อห้อง รวมจำนวน 5,000 สิทธิ์ สำหรับใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหารที่เข้าร่วมกว่า 100 ร้านทั่วจังหวัด พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ คาดว่าแคมเปญ “Phang Nga Seafood Month 2026” จะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดพังงาไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมในชุมชน ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติระดับโลกที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี