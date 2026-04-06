วันอาทิตย์พิเศษกว่าที่เคย “Sunday Social” บุฟเฟต์มื้อกลางวัน ณ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

เติมเต็มวันหยุดสุดสัปดาห์ให้พิเศษยิ่งขึ้น ที่ ห้องอาหารวัน รัชดา (One Ratchada) โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) กับบุฟเฟต์มื้อกลางวันวันอาทิตย์ “Sunday Social” ที่พร้อมเสิร์ฟซีฟู้ดคุณภาพ เมนูบาร์บีคิวหลากหลาย เครื่องดื่มสุดสดชื่น และดนตรีแจ๊สสด ในบรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความมีสไตล์ใจกลางเมือง
อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดออนไอซ์สุดอลังการ ไม่ว่าจะเป็นปูอลาสก้า หอยนางรม กุ้งแม่น้ำ และอีกมากมาย พร้อมเมนูบาร์บีคิวและสเตชั่นปรุงสดทั้งหมูกรอบ เป็ดย่าง เป็ดปักกิ่ง เนื้อริบอาย และอาหารนานาชาติในราคาเพียง 1,299 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
เพิ่มความสนุกให้ครบสูตรด้วยแพ็กเกจ “Your Gin Vibe” ค็อกเทลจินแบบไม่อั้น เพียง 500 บาทสุทธิต่อท่าน เลือกจิบได้ตามสไตล์ที่ใช่ ตั้งแต่สดชื่น คลาสสิก ไปจนถึงหวานละมุน พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแจ๊สสดที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้วันอาทิตย์ผ่อนคลายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนพิเศษ ในโลเคชั่นใจกลางย่านรัชดา เดินทางสะดวก ติด MRT พระราม 9
มาปิดสัปดาห์อย่างมีสไตล์กับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน Sunday Social ที่ ห้องอาหารวัน รัชดา โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ ให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.00 น. สำรองที่นั่งได้ทาง LINE Official Account @avaniratchada โทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล dining.vrat@avanihotels.com
