ต้อนรับสงกรานต์ ด้วยอาหารไทยตำรับดั้งเดิม ณ โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค

โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค ชวนเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ผ่านเสน่ห์อาหารไทยตำรับดั้งเดิม ประสบการณ์อาหารสุดพิเศษ ที่นำเสนอเมนูฤดูร้อนและสูตรอาหารไทยโบราณหาชิมยาก
โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค (Radisson Hotel Chateau de Bangkok) ต้อนรับเดือนเมษายนและเทศกาลสงกรานต์ด้วยเมนูอาหารไทยตำรับดั้งเดิม ชวนทุกท่านเพลินเพลินกับข้าวแช่ตำรับชาววัง เซ็ตอาหารกลางวันฉลองสงกรานต์และบุฟเฟต์อาหารกลางวัน The Royal Songkran Thai Heritage ที่ห้องอาหารชาโต โบทานีค (Chateau Botanique) ห้องอาหารซิกเนเจอร์ของโรงแรม
ห้องอาหารชาโต โบทานีค นำทีมโดยเชฟเคนท์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Executive Chef ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านอาหารไทยยาวนานกว่า 40 ปี ได้นำสูตรอาหารไทยโบราณ ซึ่งหลายเมนูเป็นตำรับหายากและมีรากฐานจากราชสำนัก มารังสรรค์เป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยในระดับพรีเมียม เหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
ข้าวแช่ตำรับชาววัง
พบกับข้าวแช่ตำรับชาววัง อาหารคลายร้อนแบบไทยโบราณ พร้อมเสิร์ฟทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 ข้าวแช่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิหุงเม็ดสวย น้ำลอยดอกไม้หอมที่อบควันเทียนข้ามคืน และเครื่องเคียงรสกลมกล่อม โดยสูตรของเชฟเคนท์คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง อาทิ ลูกกะปิ พริกหยวกยัดไส้หมูและกุ้งห่อไข่ฝอย หมูฝอยหรือเนื้อฝอยทอดกรอบ หอมแดงสอดไส้ และปลายี่สนผัดหวาน เสิร์ฟคู่ผักสดแกะสลัก เช่น กระชาย มะม่วงดิบ แตงกวา และต้นหอม เพื่อเพิ่มมิติของรสชาติ ราคา 850 บาทสุทธิ ต่อชุด สำหรับ 2 ท่าน
เซ็ตอาหารกลางวันฉลองสงกรานต์
เซ็ตอาหารกลางวันฉลองสงกรานต์ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 13 และ 15 – 16 เมษายน 2569 เวลา 12.00 – 15.00 น. เพลิดเพลินกับเมนูอาหารไทยสูตรต้นตำรับ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 10 เมนู จากทั้งหมด 17 รายการ รวมถึงเมนูไฮไลต์อย่าง ข้าวแช่ตำรับชาววัง ไส้อั่วน้ำพริกหนุ่ม ลาบเป็ด ขนมจีนซาวน้ำ แกงเผ็ดเป็ดย่าง สะโพกไก่ผัดพริกแกงใต้ใส่ใบชะอม และขนมสี่ถ้วย ขนมไทยมงคลโบราณ 4 ชนิดในน้ำกะทิ ประกอบด้วยไข่กบ นกปล่อย นางลอย และอ้ายตื้อ ราคา 1,699 บาทสุทธิ ต่อเซ็ต สำหรับ 4 ท่าน
บุฟเฟต์อาหารกลางวัน The Royal Songkran Thai Heritage
บุฟเฟต์อาหารกลางวัน The Royal Songkran Thai Heritage ที่ห้องอาหารชาโต โบทานีค (Chateau Botanique) ให้บริการเพียงวันเดียวในวันที่ 14 เมษายน เวลา 12.00 – 15.00 น. นำเสนอเมนูอาหารไทยโบราณและสูตรดั้งเดิมหาชิมยาก ผ่านไลน์บุฟเฟต์และสเตชันปรุงสด พร้อมมุมข้าวแช่ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู อาทิ เมี่ยงคำชาววัง ช่อม่วงไส้ไก่ ยำส้มโอโบราณ ยำส้มโอกุ้งสด และยำวุ้นเส้นโบราณรสจัดจ้าน พร้อมด้วยเมนูไฮไลต์ที่หลากหลาย ได้แก่ ซีฟู้ดออนไอซ์ อย่างกุ้งลายเสือ ปูม้า และหอยแมลงภู่ สเตชันก๋วยเตี๋ยวปรุงสด เมนูอาหารไทยตำรับดั้งเดิมหลากหลาย ราคา 2,850 บาทสุทธิต่อท่าน สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กชำระครึ่งราคา
สำหรับเซ็ตอาหารกลางวันฉลองสงกรานต์และบุฟเฟต์อาหารกลางวัน The Royal Songkran Thai Heritage รับส่วนลด 15% เมื่อจองและชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และสมาชิก Radisson Rewards รับส่วนลด 25%
โรงแรมเรดิสัน ชาโต เดอ แบงคอค เป็นโรงแรมสไตล์เออร์เบินรีทรีตที่ผสานความสง่างามแบบชาโตยุโรปเข้ากับความสะดวกสบายร่วมสมัย ตั้งอยู่ใกล้สถานีบีทีเอสเพลินจิต โดยห้องอาหารชาโต โบทานีค เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.30 น. เหมาะสำหรับทั้งมื้อธุรกิจ มื้อครอบครัว หรือการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ
#########################################
