"Breezy Bliss" กรุ่นกลิ่นไอทะเล สายลมและแสงแดด ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวหัวหินสุดชิลล์อย่างมีสไตล์ โอบกอดสายลมแสงแดด กรุ่นกลิ่นไอทะเล และพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบสุดสดชื่นกับ "Breezy Bliss" โปรโมชั่นห้องพักสุดหรูราคาพิเศษ กับห้องพัก 3 สไตล์ พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว อาทิ สกายพูลสวีต, ดีลักซ์สกายพูลสวีต และ การ์เด้นพูลสวีต เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย อุ่นใจกับการบริการอันอบอุ่นแสนประทับใจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,696 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน (ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพักและวันที่เข้าพัก) ระยะเวลาการจอง ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2569 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 และ 1-30 กันยายน 2569 เข้าพัก 2 คืนติดต่อกันขึ้นไป รับเครดิตโรงแรม 500 บาท ต่อวัน และส่วนลดพิเศษอีกมากมาย
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็น
- อภินันทนาการผลไม้ตามฤดูกาลในห้องพักในวันเช็คอิน
- สำรองห้องพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 หรือ 1-30 กันยายน 2569 รับเครดิตโรงแรมมูลค่า 500 บาทต่อวัน สำหรับใช้บริการเคปสปา และสำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารของโรงแรมฯ
- อภินันทนาการเช็คอินก่อนเวลา 10.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง)
- อภินันทนาการเช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง)
- อภินันทนาการบริการเรือคายัค
- สำหรับการเข้าพักในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดยาว) รับส่วนลด 20% สำหรับใช้บริการที่ เคปสปา และรับส่วนลด 10% สำหรับการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมฯ (เฉพาะเมนูอะลาคาร์ท) และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
- ฟรีอินเทอร์เน็ต
- กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้า โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
- โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร.032-516-600 หรือจองผ่านเว็บไซต์ : https://reservation.travelanium.net/hotelpage/rates/?propertyId=571&onlineId=4&pid=MDYxNDE4OA%3D%3D&_gl=1*rvvwi2*_gcl_au*MjAwNzkwMzY1OS4xNzY3OTQ2NDk0&_ga=2.157579193.2075283897.1767946494-1014042210.1767946494
