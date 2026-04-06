ระยองในหนึ่งคำ: ผักกระชับกับพลังของรสชาติที่ทำให้คนกลับไป

ในโลกที่การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมาย สิ่งที่ทำให้สถานที่นั้นถูกพูดถึงซ้ำไม่ได้มาจากความแปลกใหม่เพียงอย่างเดียว แต่คือ “Signature” ที่ทำให้คนจำได้ บางจังหวัดถูกจดจำจากภาพ บางจังหวัดถูกจดจำจากบรรยากาศ และบางจังหวัดถูกจดจำจากรสชาติ ซึ่ง “ระยอง” กำลังเป็นเมืองนั้น จังหวัดที่ความทรงจำเริ่มต้นบนจานอาหาร ไม่ใช่แค่แลนด์มาร์กแต่รวมไปถึงวัตถุดิบ ไม่ใช่ความแปลกใหม่แต่เป็นรสชาติที่ดึงให้คนอยากกลับมาชิมอีกครั้ง และหนึ่งในรสชาตินั้น…เริ่มต้นจากผักพื้นบ้านที่ชื่อว่า “ผักกระชับ”
สิ่งที่เล็กที่สุดบนจาน อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เมืองถูกจดจำ
“ผักกระชับ” ผักที่เติบโตตามชายฝั่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของภาคตะวันออก มักปรากฏอยู่ในเมนูแนะนำของร้านอาหารหลายแห่งในระยอง ทั้งร้านอาหารทะเล ร้านอาหารพื้นบ้าน ด้วยยอดอ่อนที่มีรสสัมผัสกรุบ สด และมีความขมบางที่ปลายลิ้น ก่อนจะทิ้งความหวานจาง ๆ เอาไว้ในคำถัดไป ไม่ว่าจะถูกนำไปผัดน้ำมันหอย แกงกะทิ หรือกินคู่กับน้ำพริก ล้วนพาให้รสชาติท้องถิ่นชัดขึ้นจนเป็นวัตถุดิบที่ทำให้ระยองมีลายเซ็นเฉพาะตัว
นางสาววันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง กล่าวว่า ผักกระชับเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หากไม่ได้รับประทานเมื่อมาระยองถือว่ายังมาไม่ถึง เพราะนอกจากความหลากหลายในการปรุงอาหารแล้ว ผักชนิดนี้ยังมีสรรพคุณช่วยกระชับมดลูก แก้ปวดประจำเดือน ลดไขมัน บรรเทาอาการภูมิแพ้ และมีฤทธิ์เย็นช่วยแก้ร้อนใน เป็นคุณค่าที่ผูกโยงรสชาติกับวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน จนถูกนำมาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เล่าถึงเสน่ห์ของระยองผ่านแคมเปญ Eat the East โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (Thailand Gastronomy Network) “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และซิกท์ ประเทศไทย
มื้อธรรมดาหนึ่งมื้อ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทั้งชุมชน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2568) ระบุว่า การเดินทางภายในประเทศของคนไทยเกิดขึ้นมากกว่า 202 ล้านครั้งต่อปี และสร้างรายได้รวมราว 2.7 ล้านล้านบาท สะท้อนว่าการท่องเที่ยวไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยทริปใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งแต่เกิดจากการเดินทางระยะสั้นที่เกิดขึ้นซ้ำตลอดปี และเมื่ออาหารหนึ่งจานกลายเป็นเหตุผลให้คนเดินทางกลับไป เช่นเดียวกับผักกระชับจากจังหวัดระยองซึ่งเป็นรสชาติ “Signature” ที่หาไม่ได้ทั่วไป การใช้จ่ายจึงไม่ได้จบลงแค่ในมื้อเดียว แต่ค่อย ๆ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผักกระชับจึงไม่ใช่แค่เมนูหนึ่งในร้านอาหาร แต่เป็นตัวอย่างของ Hidden Gem ที่เชื่อมโยงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหารในพื้นที่ ไปจนถึงโรงแรม ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้การเดินทางถูกจดจำ ไม่ใช่ความใหม่หรือความยิ่งใหญ่เสมอไป แต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาแทนได้ ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในจานที่เรียบง่าย แต่มีความหมายมากพอจะทำให้อยากกลับไปอีกครั้ง เช่นเดียวกับรสชาติของวัตถุดิบพื้นบ้านอย่าง “ผักกระชับ” จากจังหวัดระยอง
