ชวนส่งภาพมุมมองกรุงเทพฯ “Bangkok Thi Rak” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10,000 บาท

PBIC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวการประกวดภาพถ่าย “Bangkok Thi Rak” ถ่ายทอดความหลากหลาย ความมีชีวิตชีวา และแม้กระทั่งความไม่สมบูรณ์ของเมือง ภายใต้ชื่อ “Bangkok Ti Rak” หรือ “BelovedBangkok” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2569
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการเปิดรับสมัครการประกวดภาพถ่าย “Bangkok Thi Rak” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการว่าด้วยประวัติศาสตร์และปัจจุบันของกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ “Bangkok Ti Rak” หรือ “BelovedBangkok” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้
การประกวดครั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจร่วมถ่ายทอดมุมมองที่ตนมีต่อกรุงเทพฯ ผ่านงานภาพถ่าย
ทางผู้จัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภาพที่สามารถเล่าเรื่องราวในระดับท้องถิ่นหรือเรื่องราวส่วนตัว และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มากกว่าภาพถ่ายแบบ “สไตล์นักท่องเที่ยว” โดยทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมวิชาการครั้งนี้มุ่งสำรวจกรุงเทพฯ ในเชิงวิชาการ ทั้งในด้านพลวัตและความหลากหลายของเมือง ตลอดจน “ความวุ่นวายอันลงตัว” ที่ผู้คนจำนวนมากเรียกว่าบ้าน เราจึงมองหาภาพถ่ายที่สะท้อนเอกลักษณ์ ความหลากหลาย และแม้กระทั่งข้อบกพร่องของเมืองแห่งนี้
ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดรับมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อเมืองกรุงเทพฯ เป็นพิเศษ การประกวดครั้งนี้จึงอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้ และผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้อย่างสะดวกเพียงส่งภาพมายังบัญชี Line ของเรา ภาพถ่ายทั้งหมดจะได้รับการตัดสินโดย Ulf Svane ช่างภาพชาวเดนมาร์กผู้ได้รับรางวัล และผู้ริเริ่มโครงการ Bangkok Archive และ Copenhagen Archive ซึ่งขณะนี้จัดแสดงอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC)
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงต่อสาธารณะภายในงานประชุม และผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลรางวัลประกอบด้วย รางวัลที่หนึ่ง 10,000 บาท รางวัลที่สอง 7,000 บาท รางวัลที่สาม 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ผ่าน QR code บนโปสเตอร์การประกวดอย่างเป็นทางการ โดย หนึ่งคนส่งได้หนึ่งผลงาน และไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งผลงาน ทั้งนี้ กำหนดส่งผลงานคือ 15 เมษายน 2569
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/pbic.tu
