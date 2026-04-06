เขาใหญ่ อาร์ต ฟอเรสต์ คว้ารางวัล World’s Greatest Places จาก TIME Magazine เตรียมเฉลิมฉลองประสบการณ์ใหม่ ผ่านร้านอาหาร “Bloom by Wuttisak”
เขาใหญ่ อาร์ต ฟอเรสต์ (Khao Yai Art Forest) แลนด์มาร์กศิลปะร่วมสมัยท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามใจกลางเขาใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารระดับโลก TIME Magazine ให้ติดอันดับ “World’s Greatest Places 2026” หนึ่งใน 100 จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดจากทั่วโลก
ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของผืนป่าเขาใหญ่ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก โดย Khao Yai Art Forest ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนจากประเทศไทย ร่วมกับ DaiDib DaiDee Farmstay (จ.น่าน), Mandarin Oriental Bangkok, The Blue Jasmine Train และ DIB Bangkok
สิ่งที่ทำให้ Khao Yai Art Forest โดดเด่นบนเวทีโลก คือการผสาน “ศิลปะร่วมสมัย” เข้ากับ “ภูมิทัศน์ธรรมชาติ” ได้อย่างกลมกลืน สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ Experience-Based Tourism สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า ความหมาย และเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากขึ้น
หนึ่งในไฮไลต์ของนิทรรศการที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ “The Pulse of Life” ผลงานของกลุ่มศิลปินระดับโลก Scenocosme ที่ร่วมกันสร้างสรรค์บทสนทนาระหว่างศิลปะ ธรรมชาติ และมนุษย์ ผ่านการชวนผู้ชมแนบหู สัมผัส หรือโอบกอดต้นไม้ ราวกับกำลังสำรวจร่างกายของเราผ่านกระจกสะท้อนจากธรรมชาติ
ผลงานของ Scenocosme โดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive installations) ที่มีชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิกิริยาของผู้ชม โดยการผสมผสานระหว่างโลกของเทคโนโลยีและสิ่งมีชีวิต เกิดเป็น “ภาษาทางศิลปะ” ที่ทั้งละเอียดอ่อน งดงาม และเปี่ยมด้วยบทกวีที่ลึกซึ้งเกินจินตนาการ
นอกจากนี้ Khao Yai Art Forest เตรียมมอบประสบการณ์ลึกผ่าน “Bloom by Wuttisak” ร้านอาหาร Mountain-to-Table ที่ต่อยอดแนวคิดการเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปะ และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากผืนป่าสู่จานอาหาร ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่นและเทคนิคการปรุงแบบ fire cooking ที่ดึงรสชาติแท้จริงของวัตถุดิบออกมาอย่างมีเอกลักษณ์
ทั้งยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์พืนท้องถิ่นที่อาจเลือนหายไปตามกาล ให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ทางอาหารอีกครั้ง สะท้อนแนวคิดด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน
ทุกเมนูของ Bloom by Wuttisak ได้รับการออกแบบโดย เชฟวุฒิ - วุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพร เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยร่วมสมัย (Progressive Thai Cuisine) ที่มีประสบการณ์ในวงการโรงแรมระดับ 5 ดาวมานานกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงโดดเด่นในฐานะ Culinary Artist หรือเชฟผู้รังสรรค์อาหารราวกับงานศิลปะ สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่ พร้อมเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลุ่มลึก ซึ่งเตรียมเปิดเร็วๆ นี้
พิเศษ เขาใหญ่ อาร์ต ฟอเรสต์ พร้อมให้บริการรถรับ-ส่งแบบ One Day Trip จากกรุงเทพฯ (ณ Bangkok Kunsthalle) ทุกวันพฤหัสบดี–วันอาทิตย์ ราคา 500 บาท/คน (ไป-กลับ) ออกเดินทาง 10:00 น. และกลับ 17:00 น. (จองล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด) ผ่านทาง Ticket Tailor หรือ Inbox Facebook: Khao Yai Art Forest
การได้รับรางวัลจาก TIME Magazine ไม่เพียงเป็นความภูมิใจของ Khao Yai Art Forest แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่สามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้ง ครบมิติ และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
