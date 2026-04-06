เคทีซีจับมือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ดัน “Gyeongju Marathon” เจาะเทรนด์นักท่องเที่ยวสายสุขภาพ

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ประจำประเทศไทย เดินหน้ารุกตลาด Sports Tourism ตอบรับกระแส “Passion-Based Travel” ที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางตามความสนใจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์
ความร่วมมือครั้งนี้ชูงานวิ่งระดับนานาชาติ “Gyeongju Cherry Blossom Marathon 2026” ณ เมือง คยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นไฮไลต์สำคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสานทั้งกีฬา ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
นางคิม เซฮี รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization: KTO) กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยมองหาการเดินทางที่มี “เป้าหมาย” มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Well-being ที่ต้องการผสานการดูแลสุขภาพเข้ากับการท่องเที่ยว เมืองคยองจูซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO จึงตอบโจทย์ทั้งด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างลงตัว พร้อมสอดคล้องกับนโยบายกระจายการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคของเกาหลีในปี 2026
สำหรับงาน Gyeongju Cherry Blossom Marathon ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานวิ่งนานาชาติประจำฤดูใบไม้ผลิที่ได้รับความนิยมระดับโลก โดยเส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญ เช่น ทะเลสาบ Bomun Lake (โบมุน เลค) และวัด Bulguksa (พุลกุกซา) ท่ามกลางบรรยากาศซากุระบานทั่วเมือง สะท้อน เทรนด์การท่องเที่ยวที่เน้น “ประสบการณ์” มากกว่าการเดินทางแบบดั้งเดิม
นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” เปิดเผยว่า เกาหลีใต้ยังคงเป็นหนึ่งใน 3 ประเทศที่สมาชิกบัตรเคทีซีมียอดใช้จ่ายสูงสุดในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม Active Lifestyle ที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริป (Ticket Size) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกกับประสบการณ์ที่มีคุณค่า
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีสะท้อนให้เห็นว่าหมวด Health & Beauty ในประเทศเกาหลีใต้มีการเติบโตมากกว่า 41% และหมวด Sport เติบโต 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้งบริการด้านความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและ Well-being มากขึ้น
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างเคทีซีและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี มีเป้าหมายในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของสมาชิกให้ครบทุกมิติ ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมตลอด Journey ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ร้านอาหาร และบริการด้านสุขภาพและความงามระดับพรีเมียม ตอกย้ำบทบาทของเคทีซีในฐานะLifestyle Partner ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกในต่างประเทศ
