"ห้องอาหารไทยฟร้อนท์รูม" เปิดตัวเมนูใหม่ ถ่ายทอดภูมิปัญญารสชาติไทยในมิติร่วมสมัย

ห้องอาหารไทยฟร้อนท์รูม (Front Room) ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) แนะนำเมนูอาหารใหม่ ที่สะท้อนการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความประณีตในการปรุงรสแบบไทย และเทคนิคการปรุงอาหารแบบตะวันตก ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ มารังสรรค์เป็นรสชาติที่หลากหลาย แตกต่างแต่ผสานกันอย่างกลมกล่อม จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติไทยที่น่าจดจำในมิติร่วมสมัย
เมนูใหม่นี้รังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดหัวใจสำคัญของอาหารไทย ผ่านศาสตร์แห่งการปรุงรสที่ในหนึ่งคำสามารถรับรู้ได้ถึงความหลากหลายของรสชาติถึง 8 มิติ ได้แก่ เปรี้ยว หวาน เค็ม มัน เผ็ด ขม ปร่า และจืด อันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของอาหารไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาอันลึกซึ้งในการเข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบ และการผสานรสชาติให้เกิดความสมดุลอย่างลงตัว ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคนิคสมัยใหม่เพื่อยกระดับทั้งรสสัมผัสและการนำเสนอให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ วัตถุดิบในอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในเครื่องแกง หรือผักเคียงและเครื่องแนม ล้วนเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ การนำรสขมของวัตถุดิบบางชนิดซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย มาปรุงผสมผสานให้สามารถรับประทานได้อย่างอร่อย จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยโบราณ ที่ห้องอาหารไทยฟร้อนท์รูมยึดถือและถ่ายทอดผ่านทุกจานอาหาร
โดยเมนูใหม่นี้ประกอบด้วย ยำผักกูดคอหมูย่าง (Yum Pak Gud Kor Moo Yang) ที่ผสานความสดของผักกูดจากแก่งกระจานและผักเป็ดญี่ปุ่นจากอ่างทอง ที่มีรสมันติดขม คลุกเคล้ากับน้ำยำสมุนไพรไทยรสเปรี้ยวจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมคอหมูชีวาย่างบนเตาถ่าน หนังกรอบ เนื้อนุ่ม หอมกลิ่นตะไคร้และกระเทียมบ้าน สะท้อนวิถีชีวิตยั่งยืนผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น
ไก่ย่างโคราช (Gai Yang Ko Rat) ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของไก่พันธุ์พิเศษ “ไก่โคราช” ที่หมักด้วยเครื่องเทศสมุนไพรโบราณ แล้วย่างจนได้หนังกรอบ เนื้อแน่นนุ่มหนึบ รสกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสเปรี้ยว เผ็ด เค็ม หอมข้าวคั่ว พริกป่น และมะนาว รับประทานคู่กับข้าวเหนียวและส้มตำสไตล์โคราชที่ผสานระหว่างส้มตำไทยและตำลาวที่ให้รสจัดแต่กลมกล่อมลงตัว
แกงอ่อมหมูสามชั้น (Gaeng Om Moo Sham Chan) เมนูพื้นบ้านที่สะท้อนความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของวัฒนธรรมอีสานและลาว ผ่านการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและภูมิปัญญาการปรุงอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดดเด่นด้วยหมูสามชั้นชีวาย่างหอมกรุ่น ก่อนนำมาแกงรวมกับสมุนไพรพื้นบ้านหลากชนิด เช่น ผักชีลาว ใบแมงลัก ข่า ตะไคร้ และพริกสด พร้อมปลาร้าหอมที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ำแกง
ไก่และไข่ลูกเขย (Gai Lae Khai Look Khoei) ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูยอดนิยมของตะวันตก เช่น แฮชบราวน์ ไก่ทอด และเฟรนช์ฟราย ก่อนนำมาตีความใหม่ด้วยวัตถุดิบไทยแท้ ใช้รากบัวขูดผสมกับไข่ขาว ปั้นห่อไข่แดงด้านใน ชุบเกล็ดขนมปังทอดจนได้เปลือกกรอบสีทองและเนื้อในนุ่ม เสิร์ฟพร้อมปีกไก่กลางหมักเครื่องเทศไทยทอดกรอบ และรากบัวสไลซ์ทอดแทนเฟรนช์ฟราย คลุกเคล้ากับซอสไข่ลูกเขยรสหวาน เปรี้ยว และเค็ม ถือเป็นรสชาติไทยที่นำเสนอแบบตะวันตกได้อย่างลงตัว
เนื้อผัดพริกไทยดำ (Nua Pad Prik Thai Dum) คัดสรรเนื้อ Australian Black Angus Striploin ชิ้นนุ่มฉ่ำ ปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยพริกไทยดำจากสุไหงอุเบ จังหวัดสตูล พริกไทยพื้นถิ่นที่ได้รับการยอมรับในฐานะ “ราชาแห่งพริกไทยไทย” ด้วยกลิ่นหอมละมุนและรสเผ็ดร้อนที่มีมิติ เสริมด้วยพริกสามสี ต้นหอม และกระเทียม เพิ่มความหอมและสีสัน พร้อมเสิร์ฟคู่เอ็นเนื้อวัวทอดกรอบ ซึ่งเป็นเทคนิคแบบตะวันตกที่ช่วยเพิ่มรสสัมผัสกรุบกรอบอย่างโดดเด่น
แกงเขียวหวานหน่อกะลาและปลาสลิดทอด (Gaeng Khiao Whan Nor Ka La Pla Sa Lid Thod) แกงเขียวหวานต้นตำรับที่ปรุงอย่างประณีตด้วยพริกสดสีเขียวและสมุนไพรไทยชั้นเลิศ เติมกะทิสดเนื้อเนียนให้รสนุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นปลาสูตรภูเก็ตเนื้อนุ่มเด้ง และหน่อกะลาเกาะเกร็ดจากพื้นที่น้ำกร่อยที่ให้สัมผัสกรอบหวาน ผ่านการปลูกอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่น ปิดท้ายด้วยปลาสลิดบางบ่อทอด เนื้อแน่น รสลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ยังมีอาหารทานเล่นอย่าง ปอเปี๊ยะผักซอสต้มยำ (Por Pia Pak Sauce Tom Yum) ที่รังสรรค์อย่างประณีต แผ่นปอเปี๊ยะทอดกรอบห่อไส้ผักสดและเผือกกวนเนียนละเอียด เสิร์ฟเคียงซอสพริกเผาต้มยำเจที่ให้มิติรสเผ็ด เปรี้ยว และหอมเครื่องต้มยำไทย
ปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง ไอศกรีมชาไทย (Ice Cream Cha Thai) ไอศกรีมชานมสูตรพิเศษที่ผสานชาแดงจากภาคเหนือ ชาดำจากภาคใต้ และชาหอมใสจากไต้หวัน ให้รสชาติกลมกล่อม ลุ่มลึก และมีมิติ
นอกจากนี้ วัตถุดิบในอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในเครื่องแกง หรือผักเคียงและเครื่องแนม ล้วนเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ การนำรสขมของวัตถุดิบบางชนิดซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย มาปรับสมดุลให้รับประทานได้อย่างอร่อย จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาอาหารไทยโบราณ ที่ห้องอาหารไทยฟร้อนท์รูมยึดถือและถ่ายทอดผ่านทุกจานอาหาร
เมนูใหม่ ณ ห้องอาหารไทยฟร้อนท์รูม พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เวลา 12.00 – 15.00 น. และ 17.30 – 22.30 น. ราคาเริ่มต้นที่ 380 บาท++ต่อจาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
