"MK Restaurants" ชวนอบอุ่นใจ กับแคมเปญ 40 ปี เอ็มเค "ทุกความสุขยังอุ่นเสมอ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ็มเค เรสโตรองต์ (MK Restaurants) แบรนด์สุกี้ที่ครองใจครอบครัวคนไทยมายาวนานถึง 4 ทศวรรษ ชวนคนไทยร่วมรำลึกความทรงจำผ่านแคมเปญ 40 ปี เอ็มเค ภายใต้แนวคิด "ทุกความสุขยังอุ่นเสมอ" ย้ำความเป็นที่หนึ่งด้วยความแตกต่างที่เชื่อมต่อช่วงเวลาสำคัญของลูกค้า ในแบบฉบับที่เฉพาะตัวของเอ็มเคเท่านั้น พาย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุข รอยยิ้ม และความอบอุ่นที่เคยมีร่วมกับแบรนด์ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน พร้อมเปิดตัวเมนูสุดพิเศษและคอนเซปต์สโตร์ที่รอให้ทุกคนกลับมาสัมผัส

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ MK Restaurants ได้เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์เพื่อส่งมอบที่สุดแห่งประสบการณ์ผ่าน 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่:


แคมเปญ Reconnect the Memory ผ่านสัญลักษณ์ "กรอบรูปแห่งความทรงจำ" MK เชื่อว่าทุกมื้ออาหารคือช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว แคมเปญนี้จึงดึงเอา "กรอบรูป MK" ซึ่งเป็น “สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ” ที่แบรนด์ตั้งใจมอบให้ลูกค้ามาโดยตลอด มาเป็นกุญแจสำคัญในการพาทุกคนย้อนเวลา โดยได้นำกรอบรูปยุคต่าง ๆ พร้อมภาพถ่ายของลูกค้า ขึ้นแสดงบนป้าย Digital Billboard ทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายความคิดถึง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์โฆษณา จากลูกค้าตัวจริงที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกของช่วงเวลาอันอบอุ่นเหล่านั้นอีกครั้ง


เปิดตัว "ชุดครอบครัวดั้งเดิม" เสิร์ฟรสชาติแห่งความคิดถึงทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อความสุขให้ถึงทุกครอบครัวทั่วไทย MK ได้จัดเตรียมเมนูพิเศษ "ชุดครอบครัวรสดั้งเดิม" ที่รวบรวมรสชาติออริจินอลที่ทุกคนคิดถึง ไม่ว่าจะเป็น สุกี้รสดั้งเดิม, เป็ดย่าง MK ในตำนาน, บะหมี่หยก และชุดผักเพื่อสุขภาพ โดยออกแบบมาให้ทุกเจเนอเรชันในครอบครัวสามารถแบ่งปันและอร่อยร่วมกันได้ พร้อมให้บริการแล้วที่ร้าน MK Restaurants ทุกสาขาทั่วประเทศ




ปรากฏการณ์ย้อนเวลาที่ "MK Original" คอนเซปต์สโตร์สาขาแรกและสาขาเดียว ไฮไลต์สำคัญของการฉลอง 40 ปี คือการพลิกโฉมร้าน MK Restaurants สาขาแรก ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ให้กลายเป็นคอนเซปต์สโตร์ ภายใต้แนวคิด "MK Original" เพื่อพาลูกค้ากลับไปสู่วันแรกที่ร่วมเดินทางด้วยกัน โดยสาขานี้อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็น:

- การตกแต่งร้านแบบเรโทร ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสาขาแรก ทั้งศาลาจีน โต๊ะสีหยก ไฟนีออน

- การกลับมาของ "รถเข็นติ่มซำ" ที่พร้อมเข็นมาเสิร์ฟติ่มซำร้อน ๆ ถึงโต๊ะ พร้อมเมนูอดีต มีทั้งฝั่นโก๋ สาหร่ายห่อกุ้ง และติ่มซำอื่น ๆ




- เมนูในความทรงจำ ที่มีที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น
หม้อสุกี้โบราณ แต่เราดัดแปลงให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยตามมาตรฐาน MK
เมนูสุกี้ที่รัก อย่าง ปลาสวรรค์ หมูทรงเครื่อง ปลาทรงเครื่อง
เมนูจานเดี่ยวกระทะร้อน อย่าง หมูเกาหลี ข้าวอบหม้อดิน หมูอบ เนื้ออบ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
เมนูของหวาน อย่างไอศครีมเยลลี่ และ Banana Split

- บริการแบบ Analog (Human Touch) สัมผัสการสั่งอาหารผ่านเมนูกระดาษแบบเดียวกับเมื่อ 40 ปีก่อน และสั่งผ่านพนักงานรุ่นเก๋าของ MK

- ยูนิฟอร์มสุดคลาสสิก การนำชุดพนักงานแบบแรกเมื่อ 40 ปีก่อน กลับมาให้เหล่าพนักงานรุ่นแรก ๆ ได้สวมใส่อีกครั้งเพื่อต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น

- จานชามลายโบราณ ลวดลายจีนบนจานเหมือนสาขาแรกที่เราใช้ ช้อนกระเบื้อง ลายจีน แห่งความทรงจำ

- บรรยากาศแบบย้อนยุค เพลย์ลิสที่นำพาความรู้สึก 80-90 กลับมาให้ทุกเจเนอเรชั่นได้ฟังกัน เพื่อนึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ




มาร่วมสร้างความทรงจำแห่งความอบอุ่นไปด้วยกัน ตั้งแต่ 3 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569 ที่ MK Restaurants เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

และ MK Original ชั้น1 เซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดแคมเปญของ MK Restaurants แบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้ที่
https://www.facebook.com/mkrestaurants



"MK Restaurants" ชวนอบอุ่นใจ กับแคมเปญ 40 ปี เอ็มเค "ทุกความสุขยังอุ่นเสมอ"
