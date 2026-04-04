ปักหมุด 5 แลนด์มาร์ก สงกรานต์กรุงเทพ สนุกครบทุกสไตล์ เปียกให้สุดทั้งเมือง

เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง "เทศกาลสงกรานต์" กรุงเทพฯ ก็เปลี่ยนโหมดเป็นเมืองแห่งความสุข ที่เต็มไปด้วยสายน้ำ รอยยิ้ม และสีสันจากผู้คนทั่วโลก ในปี 2569 นี้ หากใครกำลังมองหาพิกัดเที่ยวสงกรานต์แบบครบเครื่อง ทั้งสายปาร์ตี้ สายวัฒนธรรม และสายชิล วันนี้รวบรวมมาให้แล้วกับ 5 แลนด์มาร์กห้ามพลาดกลางกรุง
ถนนข้าวสาร
หนึ่งในสถานที่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด และกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คงหนีไม่พ้น "ถนนข้าวสาร" แลนด์มาร์กเล่นน้ำสุดฮิตใจกลางกรุงเทพฯ
ในปี 2569 นี้ ถนนข้าวสารกลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้ง กับการจัดเต็มความสนุกตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน ที่จะเปลี่ยนทั้งถนนให้กลายเป็น “สนามสาดน้ำระดับโลก” ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข
จุดเด่นของสงกรานต์ข้าวสาร คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและความเป็นสากล นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมารวมตัวกันแน่นขนัด พร้อมอาวุธคู่กายอย่างปืนฉีดน้ำ ถังน้ำ และรอยยิ้ม เสียงเพลงจากร้านค้าและบาร์สองข้างทาง สร้างจังหวะความสนุกให้ทุกก้าวที่เดิน กลายเป็นปาร์ตี้กลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ใครได้มาแล้วต้องสนุกสนานแน่นอน
สีลม
บรรยากาศแห่งความสุขแบบไทยๆ ก็กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับประเทศอย่าง เทศกาลสงกรานต์ ที่ปีนี้ย่านธุรกิจสุดคึกคักของกรุงเทพฯ อย่าง ถนนสีลม กลับมาระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2569
สีลมในช่วงสงกรานต์ เปลี่ยนโหมดจากถนนสายทำงานให้กลายเป็น “ถนนแห่งสายน้ำ” ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลมาร่วมสัมผัสประสบการณ์เล่นน้ำกลางเมือง ที่ทั้งสดชื่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด ความสนุกของสงกรานต์สีลมอยู่ที่บรรยากาศสุดคึกคักตลอดทั้งวัน ถนนจะถูกปิดให้กลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น สาดน้ำ และสนุกไปกับเสียงเพลงจากเวทีต่าง ๆ ที่ตั้งเรียงรายตลอดเส้นทาง
เซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมไหมที่จะมาจอยกันที่ No.1 Songkran Landmark in Bangkok กับงาน centralwOrld Songkran Festival 2026 ปีนี้จัดเต็มความมันส์ กับหลากหลายกิจกรรม ที่จะให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ตลอด 6 วันเต็ม
- 10 เม.ย. พบกับ "Freen Becky" กับการกลับมาของนางสงกรานต์ในตำนานของเซ็นทรัลเวิลด์
- 11 เม.ย. พบกับ "PERSES" มิติใหม่ของขบวนแห่ นายสงกรานต์ ครั้งแรกของเซ็นทรัลเวิลด์
- 12 เม.ย. พบกับ "Shelly Pundao" ครั้งแรกของ 2 นักแสดงสาวสุดฮอทมาแรง ในงานสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์
- 12 เม.ย. พบกับ "YIN WAR" ที่จะมาสาดความสนุกร่วมกับทุกคนให้ชุ่มฉ่ำ บนเวทีงาน PEPSI Presents THAI LIZM 2026
- 13 เม.ย. พบกับ "Opal Suchata" Miss World 2025 ที่จะมาสาดความสุข ร่วมกับทุกคนบนเวที PEPSI Presents THAI LIZM 2026
ห้ามพลาด! สุดมันส์ไปกับมหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่ถึง 2 งาน ที่ให้คุณได้พบทัพศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์
สวนเบญจกิติ และพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม
สำหรับมหกรรมสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “Maha Songkran World Water Festival 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ และพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม โดยมุ่งยกระดับ เทศกาลสงกรานต์ ของไทยสู่เวทีโลก ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ไฮไลต์สำคัญของงาน เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดสุดอลังการ พร้อมขบวนแห่ Maha Songkran World Water Festival 2026 ที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยอย่างวิจิตรตระการตา ตลอดจนการแสดงจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผสานความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโดรนแปรอักษรสุดตื่นตา ที่จะมาสร้างสีสันยามค่ำคืนให้กับท้องฟ้ากรุงเทพฯ รวมถึงการจัดโซนกิจกรรมหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น
โซนสงกรานต์ 5 ภูมิภาค ที่รวบรวมการแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า กิจกรรม DIY และบรรยากาศงานวัดแบบไทย อาทิ
- ก่อพระเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระ
- โซนสงกรานต์ผู้สูงอายุ เน้นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี
- โซนสงกรานต์เด็ก พื้นที่แห่งความสุขสำหรับครอบครัว
- โซนลานเล่นน้ำและเวที EDM สำหรับสายสนุกและสายปาร์ตี้
- โซนอาหารและผลิตภัณฑ์ไทย ที่รวบรวมของดีจากทั่วประเทศ
ICONSIAM
หนึ่งในแลนด์มาร์กที่ยกระดับ เทศกาลสงกรานต์ ให้กลายเป็นประสบการณ์ระดับโลก ชื่อของ ICONSIAM ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาด ปี 2569 นี้ ICONSIAM กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับงาน “THAICONIC HERITAGE” ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ที่จะพาทุกคนดื่มด่ำกับเสน่ห์ของสงกรานต์ไทยอย่างลึกซึ้ง ครบทั้งความสนุก ความงดงาม และความเป็นสิริมงคล ในบรรยากาศที่ผสานอดีต ปัจจุบัน และความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ดื่มด่ำขบวนแห่สุดวิจิตรงามอย่างไทย ไฮไลต์สำคัญที่สะกดทุกสายตา คือขบวนนางสงกรานต์ในชุดไทยโบราณอันวิจิตรตระการตา ประดับด้วยเครื่องทองโบราณอย่างประณีต ภายใต้ขบวนแห่ที่งดงามราวกับหลุดออกมาจากหน้าประวัติศาสตร์
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline