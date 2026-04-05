“เทรนชิน” เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2026 แห่งสโลวาเกีย

เมืองเทรนชิน (Trenčín) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสโลวาเกีย เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยในปีนี้ “เทรนชิน” ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสอง “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2026” คู่กับ “เมืองโอวลู” (Oulu) ประเทศฟินแลนด์
เทรนชินตั้งอยู่ห่างจากกรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของประเทศ ราว 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยตลอดปี 2026 เมืองได้วางแผนกิจกรรมมากมายภายใต้แนวคิดหลักคือ “ความอยากรู้” (curiosity) ทีมผู้จัดโครงการระบุว่า เป้าหมายคือการ “สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้คน ระหว่างอดีตกับอนาคต และระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง”
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางไปเยือน นี่คือไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดตลอดปี 2026
ปราสาทเทรนชิน สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมือง จะถูกแปลงโฉมให้เป็นพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย โดยจะมีนิทรรศการ 3 ชุด หนึ่งในนั้นคือ The Well of Love ซึ่งหยิบยกตำนานของชายชาวตุรกีชื่อโอมาร์ ผู้ซึ่งเชื่อกันว่าได้ขุดหินในปราสาทเพื่อช่วยคนรักนามฟาติมาที่ถูกคุมขัง มาถ่ายทอดใหม่ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ใช้แสง เสียง และโฮโลแกรม
ในเดือนเมษายน เทศกาล Light Art Festival จะกลับมาอีกครั้ง โดยมีงานจัดวางแสงไฟกระจายทั่วเมืองเป็นเวลา 2 วัน ขณะที่เดือนกรกฎาคมจะเป็นคิวของ Splanekor กิจกรรมสุดแปลกที่เรือทำมือจะล่องไปตามแม่น้ำวาห์ (Váh) รวมทั้งมีอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญคือ Garage เทศกาลดนตรีที่เน้นศิลปินหน้าใหม่จากสโลวาเกีย
ต่อเนื่องในเดือนกันยายน เมืองจะเฉลิมฉลองการปรับปรุงสะพานรถไฟเก่าให้กลายเป็นพื้นที่วัฒนธรรม ด้วยเทศกาล Fiesta Bridge Festival ก่อนจะปิดท้ายด้วย Altofest ในเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีการแสดงศิลปะและการแสดงสดภายในบ้านของชาวเมืองทั่วทั้งเทรนชิน
