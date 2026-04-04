มหกรรม “โดราเอมอน” ระดับโลก เปิดฉากครั้งแรกในญี่ปุ่น

แฟนๆ โดราเอมอนทั่วโลกเตรียมตื่นตาตื่นใจ เมื่อมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเจ้าแมวอ้วนสีฟ้า ซึ่งเคยเดินสายจัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศ เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ดินแดนต้นกำเนิดโดราเอมอน
งานนิทรรศการครั้งนี้รวบรวมโลกของมังงะ อนิเมะ และภาพยนตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างครบครัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสจักรวาล “โดราเอมอน” ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมี
ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเหล่าตัวละครอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอน โนบิตะ และผองเพื่อน จะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้า พร้อมกิจกรรมและเนื้อหาหลากหลายที่ตอบโจทย์ผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ บอลลูนโดราเอมอนขนาดยักษ์สูงถึง 12 เมตร รวมถึงกองทัพฟิกเกอร์โดราเอมอนขนาดเท่าตัวจริงกว่า 100 ตัว ที่มาพร้อมสีหน้า ท่าทาง และของวิเศษที่แตกต่างกัน จัดแสดงในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน
นอกจากนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการจัดแสดงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ยังมีการเปิดตัวโดราเอมอนเวอร์ชันพิเศษเฉพาะสถานที่จัดงานที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด
ข้อมูลการจัดงาน
ระยะเวลา: 27 มีนาคม 2026 – 30 กันยายน 2026
สถานที่: TOKYO DREAM PARK ชั้น 7 (EX STUDIO7) กรุงโตเกียว
เวลาเปิด–ปิด: 10.00 – 18.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย 17.00 น.)
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline