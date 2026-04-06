สงกรานต์ภาคกลางสุดคึกคัก กรุงเทพฯ × 10 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ริมเจ้าพระยา ใน Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ปีที่ 11 13–15 เมษายน 2569

กรุงเทพฯ เตรียมกลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงปีใหม่ไทย เมื่อเส้นทางริมเจ้าพระยาเต็มไปด้วยสีสันของงานบุญ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านเรา” ที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสงานเทศกาลแบบใกล้ชิดเมืองหลวงที่สุดของปี
เส้นทาง 5 พระอารามหลวงริมเจ้าพระยา
ทุกวัดมี ตลาดย้อนยุค ที่คัดสรรของดีประจำย่าน อาหารพื้นถิ่น และงานคราฟต์ท้องถิ่น รวมถึงพื้นที่ ร้านค้าเด็ก(ใน)วัด ให้เยาวชนได้ขายสินค้าที่ทำเองอย่างภาคภูมิใจ ตลอดจน ร้านค้าชุมชน ที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้คนริมแม่น้ำ
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
O พื้นที่รอบวัดโดดเด่นด้วย Installation จาก ผ้าและดอกไม้ปากคลองตลาด ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพช่วงเทศกาล ผู้มาเยือนสามารถสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร–พระพุทธไสยาสน์ ก่อนเดินชม ตลาดข้างวัง และ “ห้องภาพฉายานิติกร” ที่กลับมาให้บริการเฉพาะช่วงสงกรานต์
• วัดอรุณราชวราราม
O เดินลอดงานจักสานร่วมสมัยจากปลาตะเพียนและงานสานรูปทรงต่าง ๆ ที่จัดแสดงรอบวัดอรุณฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพลิดเพลินกับ ตลาดน้ำโบราณ ริมพระปรางค์ บรรยากาศสงกรานต์ฝั่งธนบุรีที่ลงตัวที่สุด
• วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
O ร่วมสักการะ หลวงพ่อโต ซำปอกง และชมงานศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหัวสิงโตและลวดลายจีนโบราณ บริเวณตลาดย้อนยุค ตลาดเรือนแพ ยังคึกคักด้วยอาหารและของดีจากชุมชนไทย–จีนริมเจ้าพระยา
• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
O ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุผ่าน รางสรงน้ำพญานาค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดประยูรฯ พร้อมชมงาน “หมูกระดาษ” จากภูมิปัญญาป้าน้อย และแวะตลาดย้อนยุค ตลาดเรือนแพ ในบรรยากาศอบอุ่นของย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำ
• วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
O ชมการสาธิตหล่อ พระพุทธสิหิงค์ โดยชุมชนบ้านช่างหล่อกว่า 100 ปี ร่วมสรงน้ำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) และเดินชมตลาดย้อนยุค ตลาดชุมชนรถไฟ ในบรรยากาศเรียบง่ายของบางกอกน้อย
ไฮไลต์กรุงเทพฯ : ขบวนแห่พระทางน้ำ ปีที่ 5 (13 เมษายน 2569)
พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ อัญเชิญพระพุทธรูปจากทั้ง 5 วัดล่องเจ้าพระยา พร้อมกลองยาว–แตรวง–ชุมชนสองฝั่งน้ำร่วมต้อนรับ งดงาม–ทรงพลัง–คือเอกลักษณ์สงกรานต์กรุงเทพฯ อย่างแท้จริง
เที่ยวต่ออีก 5 ท่าน้ำ
ท่ามหาราช × ยอดพิมาน × เอเชียทีค × สุขสยาม @ ไอคอนสยาม × ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน
ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมสมัย ทั้งนิทรรศการสงกรานต์ การแสดง และร้านค้าชุมชน
เติมสีสันให้บรรยากาศริมเจ้าพระยาในช่วงเย็นได้อย่างสมบูรณ์
เรือฟรี 3 วัน
บริการ เรือโดยสารฟรี เชื่อมครบทั้ง 10 ท่าน้ำ เพื่อให้เดินเที่ยวสะดวก–ปลอดภัย–เที่ยวงานได้ทั่วถึง
Water Festival 2026 VLOG Challenge “สงกรานต์บ้านฉัน”
ชวนทุกคนถ่าย Vlog หนึ่งวันระหว่างเที่ยวงาน
แล้วส่งเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างมุมมองของสงกรานต์ไทยในแบบของตัวคุณเอง
กรุงเทพฯ ปีนี้คือ ความสนุก × ศรัทธา × วิถีชุมชน
ที่หลอมรวมกันเป็นเสน่ห์ของ “สงกรานต์ภาคกลาง” ริมเจ้าพระยาอย่างงดงาม
