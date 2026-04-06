Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ปีที่ 11 สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน – สีสัน 4 ภาค 6 จังหวัด เชื่อมไทยทั้งประเทศ

สงกรานต์ปีนี้กลับมางดงามยิ่งกว่าเดิม ประเพณีที่คนไทยผูกพันมายาวนานได้รับการตีความใหม่ในบริบทร่วมสมัย โดยเฉพาะหลังจากองค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ยิ่งทำให้ปีที่ 11 ของ Water Festival มีความหมายลึกซึ้งขึ้น ทั้งในฐานะงานเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย และเวทีที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาทั้งประเทศและทั่วโลก
ปีนี้ Water Festival 2026 ขยายแนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมจากทุกภูมิภาค ผ่านกิจกรรม งานบุญ งานศิลป์ และวิถีชุมชนที่เกิดขึ้นพร้อมกันใน 4 ภาค 6 จังหวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่สะท้อนตัวตนเฉพาะถิ่นอย่างงดงามและร่วมสมัย
ภาคเหนือ | เชียงใหม่ × ลำพูน
11–13 เมษายน 2569
ภาคเหนือถ่ายทอดเสน่ห์ “ปี๋ใหม่เมือง” ผ่านสองเมืองสำคัญ “เชียงใหม่” จัดกิจกรรมใหญ่ที่วัดเจดีย์หลวง ตั้งแต่พิธีตักบาตรโชติกา สรงน้ำพระอัฏฐารส ไปจนถึงขบวนแห่กลางเวียง พร้อมกิจกรรมจาก “Lanna Village” ที่รวบรวมชุมชนแม่วาง ช้างม่อย แม่แจ่ม และเชียงดาว มาถ่ายทอดงานหัตถกรรม อาหารพื้นเมือง และภูมิปัญญาล้านนาในรูปแบบร่วมสมัย ขณะที่ “ลำพูน” จัดงานในบรรยากาศ “สงกรานต์ในสวน” บนถนนรถแก้ว–อินทยงยศ รายล้อมด้วยงานคราฟต์และสินค้าจาก 17 ชุมชน ก่อนร่วมชมขบวนสรงน้ำพระฉลอง 150 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของลำพูนในปีนี้
ภาคอีสาน | ขอนแก่น × อุดรธานี
ขอนแก่น 13–15 เมษายน 2569 | อุดรธานี 12-13 เมษายน 2569
“ขอนแก่น” พาผู้มาเยือนได้สัมผัส “บุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิม” ที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ผ่านพิธีบายศรี–สรงน้ำพระ–เสียเคราะห์ ขบวนแห่ต้นเงิน–ดอกไม้ และงานจักสานพื้นบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลุ่มน้ำโขง “อุดรธานี” ถ่ายทอดวิถี “ไทยพวนบ้านเชียง” อย่างเรียบง่ายและอบอุ่น ตั้งแต่ถนนสายบุญ ขบวนแห่อัญเชิญพระ การก่อเจดีย์ทราย การประกวดนางสงกรานต์ไทยพวน กีฬาพื้นบ้าน และตลาดชุมชนรสแท้พื้นเมือง ทำให้ภาพรวมของอีสานเต็มไปด้วยสีสันของฮีตคองและพลังชุมชนที่ยังคงมีชีวิต
ภาคใต้ | ภูเก็ต
11–13 เมษายน 2569
“ภูเก็ต” ถ่ายทอดสีสันสงกรานต์ปลายอันดามันผ่านสามพื้นที่สำคัญ ได้แก่ ลานบางลา–หาดป่าตอง ที่ตกแต่งด้วยองค์ประกอบเพอรานากันและนิทรรศการสงกรานต์ วัดไม้ขาวที่นำเสนอวิถีบุญและกิจกรรมจิตอาสารักษ์ชายหาด และซอยรมณีย์ เมืองเก่าภูเก็ต ที่จัดงานท่ามกลางอาคารชิโน–โปรตุกีส ทำให้เสน่ห์ภูเก็ตถูกนำเสนอทั้งในมิติศิลปวัฒนธรรมและวิถีเมืองชายทะเลอย่างลงตัว
ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร
13–15 เมษายน 2569
กรุงเทพมหานครกลับมามีชีวิตอีกครั้งบนเส้นทางสงกรานต์ริมเจ้าพระยา โดยเชื่อม 5 พระอารามหลวง ได้แก่
• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
• วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
• วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
แต่ละวัดจัดตลาดย้อนยุค ร้านค้าเด็ก(ใน)วัด ร้านค้าชุมชน งานศิลป์ร่วมสมัย และกิจกรรมสรงน้ำพระประจำวัด ไฮไลต์สำคัญคือ ขบวนแห่พระทางน้ำ ปีที่ 5 ที่ล่องผ่านสายน้ำเจ้าพระยาอย่างสง่างาม พร้อมกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ก เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และศาลเจ้ากวนอู คลองสาน ซึ่งช่วยเติมเต็มมิติความร่วมสมัยของสงกรานต์ภาคกลางได้อย่างครบถ้วน
สงกรานต์ไทยปีนี้ : สี่ภาค หลายเรื่องราว แต่หัวใจเดียวกัน
จากล้านนา มาอีสาน
ผ่านเจ้าพระยา สู่อันดามัน
ทุกจังหวัดถ่ายทอดความงดงามในแบบของตนเอง แต่สื่อสารหัวใจเดียวกัน…คือ “ความอบอุ่นและความเป็นไทย”
หากต้องการสัมผัสสงกรานต์ที่ ทั้งสนุก ลึกซึ้ง และมีชีวิตที่สุด
ปี 2569 นี้ คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกเดินทางไปพบ “สงกรานต์บ้านเรา” ในมุมที่งดงามที่สุด
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Water Festival Thailand
เว็บไซต์ : www.waterfestivalthailand.com
#WaterFestivalThailand#เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย#สนุกสนาน#สงกรานต์บ้านฉัน
#WaterFestival2026#กรุงเทพ#เชียงใหม่#ลำพูน#ขอนแก่น#อุดรธานี#ภูเก็ต#UNESCOGNLC