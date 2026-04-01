อินฟลูดังชาวญี่ปุ่น รีวิวเติมน้ำร้อนก่อนซื้อบะหมี่ในเซเว่นไทย ยกให้คนไทยมารยาทดี และเซเว่นไทยคือที่สุด

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกระแสดราม่าในโซเชียลมีเดียกลุ่มคนญี่ปุ่น กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยเติมน้ำร้อนในบะหมี่ถ้วยก่อน แล้วค่อยนำไปจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเหตุเกิดในร้านสะดวกซื้อของประเทศญี่ปุ่น
คลิปดังกล่าว ก่อให้เกิดดราม่าเกินกว่าที่คาด โดยแฟนเพจ Drama-addict สรุปประเด็นร้อนเอาไว้ว่า
มีคนญี่ปุ่นเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันอย่างดุเดือด คนญี่ปุ่นจำนวนมากมองว่าพฤติกรรมนี้ของคนไทยในคลิปเข้าข่ายเสียมารยาทอย่างรุนแรง บ้างก็ว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยซ้ำ เพราะสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ถือว่ายังไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ซื้อ จึงไม่มีสิทธิ์ไปแกะมากินหรือเอามาเติมน้ำร้อน
นอกจากนี้ยังมีพวกคนญี่ปุ่นหัวรุนแรงบางคนโกรธถึงขั้นบอกว่าควรแบนคนไทยไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น และแบนคนญี่ปุ่นไม่ให้มาไทยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม หลังจากดราม่าดังกล่าว ก็เริ่มมีฝ่ายเห็นต่างทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ออกมาปกป้องคนไทยว่า เป็นเรื่องความต่างทางวัฒนธรรมเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาร้าย หรือต้องตำหนิกันรุนแรง
โดยล่าสุด อินฟลูดังชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อว่า “Ryota in Thailand” ผู้คลุกคลีอาศัยในเมืองไทยมานานเป็นปี ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำคลิปภาษาญี่ปุ่น เพื่ออธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม ว่าในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ทำได้ และเรียวตะยังยกให้ เซเว่นของประเทศไทยดีที่สุดอีกด้วย
อินฟลูคนดัง โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า
ผมรู้สึกเสียใจมากที่มีคนญี่ปุ่นบางคนพูดถึงประเทศไทยในแง่ไม่ดี จากการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายของคนไทยในเซเว่นที่ญี่ปุ่น
แต่ในขณะเดียวกัน ก็อยากให้รู้ว่ามีคนญี่ปุ่นอีกมากที่คอยเข้าใจและปกป้องคนไทยอยู่เหมือนกัน
คนญี่ปุ่นก็รู้ดีว่าคนไทยมีมารยาทที่ดี และคนไทยก็เป็นคนที่ใจกว้างมาก เวลาผมทำอะไรผิดโดยไม่รู้ ก็จะยิ้มและคอยสอนผมเสมอ
และเซเว่นที่ไทยคือดีที่สุดจริงๆ
