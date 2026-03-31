วธ. ปลุกกระแส “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” ดันชุดไทยดังไกลระดับโลก

วธ. ปลุกกระแส “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” ชวนรำไทย 15 วิ สร้างกระแสโลกจำ “ชุดไทย” ปักธงวัฒนธรรมไทยสู่สากล สร้างเทรนด์ “ชุดไทยมีชีวิตในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน” ขานรับข่าวดี “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก ปลายปี 2569
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญรณรงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากล ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พันธมิตรเครือยข่ายภาคเอกชน และหลายภาคส่วน อาทิ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ บริษัท TPN Global และกันตนา ผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ศิลปิน นักแสดง และ Influencers สื่อมวลชนจากทุกแขนง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนความร่วมมือในระดับประเทศในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีการแสดงแบบเครื่องแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากล กิจกรรม Flashmob Challenge ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” กิจกรรมเปิดพื้นที่การสอนท่ารำอย่างเป็นขั้นตอน และแนะนำแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม คลิป Challenge 15 วินาที
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า การแถลงข่าวดังกล่าว นับเป็น “จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ” โดยเดือนเมษายนของทุกปี คือเดือนที่วัฒนธรรมไทย “มีชีวิตมากที่สุด” แต่ปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมกำลังจะทำให้วัฒนธรรมไทย มีพลังมากกว่าที่เคย เพราะในช่วงปลายปีนี้ “ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” (Chud Thai: The Knowledge, Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume) กำลังจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และมุ่งมั่นที่จะทำให้โลก “เห็น” และ “เชื่อ” ไปพร้อมกันว่า “ชุดไทย” คือวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการทำให้โลกได้เห็นของจริง และของจริงนั้นก็คือ “คนไทยทั้งประเทศ ใส่ชุดไทยในชีวิตจริง” ถือเป็นการรณรงค์ระดับประเทศ “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน”
นางสาวซาบีดา กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ “เปิดพื้นที่ทั้งประเทศ” ตลอดเดือนเมษายนนี้ เริ่มต้นวันที่ 2 เมษายน 2569 นี้ ชวนคนไทยแต่งไทยพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 2–8 เมษายน 2569 สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย / วันที่ 13–15 เมษายน 2569 เทศกาลสงกรานต์และกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศ วันที่ 21 เมษายน 2569 วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และวันที่ 22–26 เมษายน 2569 งานใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพื้นที่ เปิดให้ทุกคนแต่งไทย เดินเล่น เที่ยวชม ถ่ายภาพ และแชร์ ได้อย่างเต็มที่ และในปีนี้เราจะไม่เพียงจัดงานแต่เราจะ “สร้างการมีส่วนร่วมของทั้งประเทศ” ผ่านกิจกรรมที่ทุกคนทำได้ทันที เช่น คลิปรำไทย แต่งไทยยกทีม ทำ Before–After หรือคอนเทนต์สนุก ๆ ในแบบของคุณ เพราะในโลกวันนี้ คนไม่ได้แชร์สิ่งที่ถูกต้องที่สุด แต่แชร์สิ่งที่อยากมีส่วนร่วมที่สุด เราจึงอยากให้ วัฒนธรรมไทย ไม่ใช่แค่ “สวย” แต่ต้อง “สนุก และมีชีวิต”
นางสาวซาบีดา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรมผนึกกำลังกับภาคเอกชน ศิลปิน นักแสดง Influencers รวมถึงเวทีนางสาวไทย และเครือข่ายคนไทยทั่วโลก เพื่อให้ “ชุดไทย” กลับมาอยู่ในชีวิตของคนไทยอีกครั้ง อาทิ สยามพิวรรธน์ ได้เริ่มกิจกรรมการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ใส่ไทย...สไตล์สยามพิวรรธน์” ที่เชิญชวนเจ้าหน้าที่มาร่วมใส่ชุดไทยหรือผ้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ และกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือกับ TPN กันตนา และสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย ในการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อคนไทย “ใส่จริง” โลกจะ “เห็นจริง” นี่ไม่ใช่เพียงแค่กระแส แต่คือ “ยุทธศาสตร์ของประเทศ” เพราะชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกาย แต่คือเศรษฐกิจของชุมชน งานของช่างฝีมือ โอกาสของคนรุ่นใหม่ และการทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เมื่อคนไทยใส่มากขึ้น รายได้จะกระจายมากขึ้น โอกาสจะเกิดขึ้นมากขึ้น นี่คือการเปลี่ยน “วัฒนธรรมที่เรามี” เป็น “วัฒนธรรมที่สร้างอนาคต”
“ดิฉันอยากชวนทุกคน อย่าเป็นเพียง “ผู้ชม” แต่ขอให้ทุกท่าน เป็น “ผู้ร่วมสร้าง” มาร่วมกันใส่สนุก ถ่ายภาพ และแชร์ให้โลกได้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ แต่ “มีชีวิตอยู่ในตัวของคนไทยทุกคน” และขอให้วันที่ 2 เมษายนนี้ เป็นวันที่เรา จะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งประเทศ “ประเทศไทยแต่งไทยพร้อมกัน” และให้ภาพนั้น ถูกส่งไปไกล จนทั้งโลกต้องหันมามอง มาร่วมกัน “ใส่ความเป็นไทย ในแบบของตัวเอง” และขอย้ำชัดเจนว่า การแต่งไทยไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ เราสามารถเลือกได้ตามที่มี ไม่ว่าจะเป็น ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพระราชทาน ชุดไทยโบราณ ชุดไทยประยุกต์ หรือแม้แต่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญไม่ใช่รูปแบบ แต่คือความมั่นใจ และความภูมิใจที่คุณใส่ลงไป เรากำลังทำให้ “ชุดไทย” จากสิ่งที่ใส่ “ในโอกาสพิเศษ” กลายเป็นสิ่งที่ใส่ได้ “ในชีวิตจริง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
มาร่วมภาคภูมิใจและแต่งชุดไทยในสไตล์ของท่านเอง พร้อมร่วมผลิตคอนเทนต์เผยแพร่ภาพความประทับใจผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน #แต่งไทยทั้งแผ่นดิน #ไทไทยสไตล์เรา #ชุดไทย #ชุดไทยพระราชนิยม #ชุดไทยพระราชทาน #กระทรวงวัฒนธรรม #Chudthai #ProudtoBeThai #Thaidress #DressThai #TruthFromThailand เพื่อแสดงพลังความเป็นไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกไปพร้อมกัน
