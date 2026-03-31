“เกาะไข่นอก” อันซีนพังงา หาดสวยน้ำทะเลใส รูปลักษณ์ดูคล้าย “ไข่ดาวกลางทะเล”

“เกาะไข่” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงา ที่งดงามไปด้วยหาดทรายละเอียดขาวเนียน น้ำทะเลสวยใส และโลกใต้ทะเลที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจ
ชื่อ “เกาะไข่” มาจากลักษณะเกาะที่มีขนาดเล็ก ตั้งเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามัน ระหว่างเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต และเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เมื่อมองมุมสูงเกาะไข่จะมีรูปร่างคล้าย “ไข่ดาว” หลาย ๆ คน จึงตั้งฉายาให้เกาะไข่ว่า “ไข่ดาวกลางทะเล”
เกาะไข่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ของเอกชน 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย และ “เกาะไข่นอก” อีกหนึ่งเกาะเล็ก ๆ แต่งดงามกลางทะเลพังงา
เกาะไข่นอก มีลักษณะเด่นคือมีแนวหาดทรายขาวละเอียดรูปครึ่งวงรีทอดตัวยาวประมาณ 600 เมตร โอบล้อมด้วยเนินเขาหิน ป่าไม้ น้ำทะเลสวยใสสามารถมองเห็นฝูงปลาว่ายอยู่ใกล้ชายฝั่ง เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ และถ่ายภาพ โดยมีมุมสวย ๆ งาม ๆ ให้เลือกถ่ายภาพกันหลายจุดด้วยกัน
นอกจากนี้โลกใต้ทะเลที่เกาะไข่ก็มีความสวยงาม เหมาะต่อการดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามมากมาย
เกาะไข่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
บนเกาะไข่นอกและเกาะไข่ในมีชาวบ้านในพื้นที่ ตั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม เก้าอี้ชายหาด และร่มกันแดด ไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม
นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอำเภอเกาะยาวและเกาะไข่ ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีความสวยงามทั้งหาดทรายและน้ำทะเล อีกทั้งชาวบ้านยังมีความเป็นมิตร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างอบอุ่น
อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา หลาย ๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าเกาะไข่ และหมู่เกาะยาวตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสามารถเดินทางไปจากจังหวัดภูเก็ตได้ใกล้และสะดวกสบาย อีกทั้งนักนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางไปเกาะไข่และหมู่เกาะยาวจากท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต จึงทำให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่าหมู่เกาะทั้ง 2 แห่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
นายอนุพงษ์ จึงกล่าวย้ำว่า เกาะไข่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไม่ได้อยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามที่บางบริษัทนำเที่ยวโฆษณา โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเรือโล๊ะจาก เพื่อสัมผัสความงดงามของทะเลพังงาอย่างแท้จริง