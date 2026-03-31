เฉลิมฉลองความสุขช่วง "เทศกาลอีสเตอร์" ในบรรยากาศอบอุ่น จากหลากหลายโรงแรม

เติมเต็มความสุขในช่วงเวลาพิเศษ "เทศกาลอีสเตอร์" ที่มาพร้อมความพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว ทั้งบุฟเฟต์มื้อพิเศษ ขนมหวานแสนอร่อย และกิจกรรมสนุกๆ
กระต่ายน้อย และไข่หลากสี นำขบวนเฉลิมฉลองความสุขในวัน "อีสเตอร์" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในวัน "อีสเตอร์" ปีนี้ ตั้งแต่วัน 1 - 10 เมษายน 2569 นี้ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นฉลองเทศกาลอีสเตอร์ที่มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G กับเบเกอรี่ ครัวซองต์ เดนิช เค้ก แซนด์วิชสุดพิเศษ และโฮมเมดช็อกโกแลตอีสเตอร์นานาชนิดสีสันสดใส ลิ้มรสกาแฟสดหอมกรุ่นในบรรยากาศอบอุ่น เพื่อเริ่มต้นการฉลองเทศกาลอีสเตอร์กับเพื่อนหรือคนรู้ใจ คุณสามารถเลือกออกแบบไข่อีสเตอร์และลวดลายที่คุณชื่นชอบจากช็อกโกแลตอีสเตอร์ของเรา เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 21.00 น.
เติมเต็มช่วงเวลายามบ่าย ณ ที แอนด์ ทิปเปิล ชั้น 23 ร่วมเปิดประสบการณ์จิบชายามบ่าย พร้อมเพลิดเพลินไปกับของว่างรสเลิศและช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์สูตรพิเศษของทางโรงแรมฯ ที่เสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟหอมกรุ่นสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ชุดน้ำชาอีสเตอร์ ราคา 1,490 บาท++ ต่อคู่ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57 ตะลุยลิ้มรสชช็อกโกแลตระดับพรีเมียมใน "ถ้ำช็อกโกแลต" ขนาดย่อมที่รวบรวมความฟินไว้มากกว่า 50 ชนิด ทั้งดาร์กช็อกโกแลต เข้มข้น มิลค์ช็อกโกแลต ไวท์ช็อกโกแลต พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยสุดฟินแบบไม่อั้น ในราคาเพียงท่านละ 930 บาทถ้วน สามารถทานได้ 90 นาทีเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุุ 20 ปีขึ้นไป เปิดบริการตั้งแต่เวลา16.00 น. ถึง 01.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-100-6255 หรือ E-mail: diningcgcw@chr.co.th
ร่วมเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ซันเดย์บรันช์สุดพิเศษ ณ Stock.Room ที่ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ
โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลอีสเตอร์ซันเดย์บรันช์สุดคึกคัก ณ ห้องอาหาร Stock.Room ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. โดยภายในงานจะได้เพลิดเพลินไปกับบุฟเฟต์นานาชาติหลากหลายเมนู ดนตรีสด และกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่เหมาะสำหรับแขกทุกวัย
บรันช์ครั้งนี้ได้ออกแบบให้เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์อย่างเปี่ยมด้วยความสุข โดยรวบรวมความหลากหลายของเมนูอาหารที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยทีมเชฟมากฝีมือของโรงแรม แขกทุกท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสนานาชนิด ตั้งแต่ชีสและโคลด์คัตระดับพรีเมียม ไปจนถึงซีฟู้ดสดใหม่และไลฟ์คุกกิ้งสเตชัน ไฮไลต์เมนูได้แก่ Sea Bar ที่ยกขบวนซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยมมาให้ลิ้มลอง อาทิ หอยนางรม หอยแมลงภู่ กุ้ง กุ้งแม่น้ำ ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูคิงแครบ และร็อกล็อบสเตอร์ พร้อมด้วยซูชิและซาชิมิหลากหลายรายการ เช่น แซลมอน ทูน่า ฮามาจิ ปลาหมึกยักษ์ และอูนางิ
อีกหนึ่งในไฮไลท์ของเมนูยังประกอบด้วยพาสต้าและริซอตโตสไตล์กูร์เมต์จาก Ms.Jigger ราวิโอลีไส้หน่อไม้ฝรั่งเสิร์ฟพร้อม seafood broth ริซอตโตซาฟรอนเสิร์ฟคู่ชีสบูราตา และโฮมเมดญ็อกกีกับรากูต์เนื้อแกะและชีสริคอตตาบ่ม นอกจากนี้แขกยังสามารถอิ่มอร่อยกับเมนูจานหลักจาก Butcher’s Chopping Board ที่คัดสรรมาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกย่างสไตล์อาร์ติซาน และเนื้อบรีสเก็ตวัวรมควันด้วยไม้ฮิคคอรี
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองตามธรรมเนียมของเทศกาลอีสเตอร์ แขกทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูยอดนิยมประจำฤดูกาล อาทิ แฮมขาหมูเคลือบน้ำผึ้งและเมเปิล ขาแกะอบสมุนไพร เนื้อวัวส่วนรัมป์แคปอบแบบสโลว์โรสต์ และปลาแซลมอนอบพร้อมฮาลาเปญโญและมะนาว เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงสไตล์คลาสสิกและผักอบนานาชนิด
นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านอาหารแล้ว อีสเตอร์บรันช์ครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยความบันเทิงในบรรยากาศแห่งเทศกาลตลอดช่วงบ่าย แขกทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดจากศิลปินอเมริกันแนวนีโอโซลฟิวชัน Jafar Curry ขณะที่เด็กๆจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การตกแต่งคัพเค้กด้วยตนเอง ทำลูกโป่ง เพนต์หน้า และเวิร์กช็อปทำหมวก นอกจากนี้ครอบครัวยังสามารถพบกับ Easter Bunny และร่วมสนุกกับกิจกรรม Easter egg hunt ที่ชั้น 6 โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ คือเวลา 11.30 – 12.30 น. และ 14.00 – 15.00 น.
เติมเต็มความสนุกยิ่งขึ้นด้วยการให้แขกสามารถแวะไปที่ ม็อกเทล DIY สเตชันโดย Bons Frères & Silpin ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ ได้รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดในแบบของตัวเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2056-9999, LINE @stock.room หรืออีเมล Stockroom.Kimptonmaalai@ihg.com
เฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษที่ห้องอาหารจินเจอร์
ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) จัดบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษสำหรับวันอีสเตอร์ ให้ทุก ๆ ครอบครัวได้เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ในบรรยากาศอบอุ่น เปี่ยมด้วยสีสันและความสุข อิ่มอร่อยกับอาหารแสนอร่อย และขนมหวานที่ถูกใจทุกคนในครอบครัว
บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุขสันต์วันอีสเตอร์ ให้บริการมื้อกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. มีอาหารมากมายไว้คอยให้บริการทุก ๆ คนในครอบครัว เริ่มด้วยอาหารทะเลสด ๆ ย่างจากเตาบาร์บีคิวริมสระว่ายน้ำ สลัดผักเพื่อสุขภาพ ซุป โคลด์คัทและชีส ต่อด้วยติ่มซำ ซูชิ รวมถึงก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยและพาสต้าที่ปรุงสดใหม่จานต่อจาน นอกจากนั้นยังมีอาหารนานาชาติยอดนิยมให้บริการ รวมถึงอาหารไทย อาหารอินเดีย และอาหารตะวันออกกลาง
เด็ก ๆ ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษมากมายในวันอีสเตอร์ อาทิ กิจกรรมตกแต่งไข่อีสเตอร์สีสันสดใสและติดสติกเกอร์ลายกระต่าย กิจกรรมเพ้นท์หน้า รวมถึงกิจกรรมล่าช็อกโกแลตรูปไข่อีสเตอร์เพื่อลุ้นรับตุ๊กตาหมี ฮอลิเดย์ อินน์ ที่จัดขึ้นบริเวณสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และคอนเน็คชั่น (ConneXion)
บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุขสันต์วันอีสเตอร์ ให้บริการ ในวันที่ 5 เมษายน 2569 ที่ห้องอาหาร จินเจอร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.30 น. ราคาท่านละ 899 บาท++ เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 449.50 บาท++ ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรี เมื่อมารับประทานพร้อมผู้ใหญ่ที่ชำระเงินเต็มจำนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือโทร. 0-2656-1555
ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ริมน้ำสุดอลังการ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
ตรียมพบกับความสุขในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นี้ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมฉลอง อีสเตอร์ บรันช์ 2026 ท่ามกลางบรรยากาศคาร์นิวัลริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยสีสัน โดยเราได้เนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้กลายเป็น "ดินแดนมหัศจรรย์สำหรับคุณหนู ๆ" ควบคู่ไปกับบุฟเฟ่ต์ระดับ 5 ดาวสุดพรีเมียม
อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารโฟลว์ (FLOW) ที่ยกขบวนซีฟู้ดสดใหม่ สเตชันเนื้ออบเกรดพรีเมียม และมุมของหวานธีมอีสเตอร์สุดตระการตา พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีสดและทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์การรับประทานอาหารวันอีสเตอร์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ
ที่สุดของอีสเตอร์สำหรับเด็ก – ประสบการณ์ Kids’ Wonderland:
ความบันเทิงสุดพิเศษ: ตื่นตาตื่นใจกับมายากลแบบใกล้ชิด และการทำลูกโป่งแฟนซี
กิจกรรมแสนสนุก: บริการเพ้นท์หน้าและบ้านลมขนาดใหญ่
สัมผัสความน่ารัก: โอกาสใกล้ชิดและถ่ายรูปกับฝูงกระต่ายตัวน้อย
กิจกรรมตามประเพณี: ตามหาไข่อีสเตอร์ (Easter Egg Hunt) เพื่อชิงรางวัลมากมาย
สำหรับครอบครัวที่มองหาโปรโมชั่น "เด็กทานฟรี" ในเทศกาลอีสเตอร์ 2026 นี้ เรามอบสิทธิ์พิเศษให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ทานฟรีทันที! เมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่ 1 ท่าน
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569
เวลา: 12.00 – 15.00 น.
สถานที่: ห้องอาหารโฟลว์ (FLOW), โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่ง: https://qrcodes.pro/EasterBrunch
Line@: https://qrcodes.pro/mhbline
โทร: 0-2442-2000
ฉลองเทศกาลอีสเตอร์กับมื้อสายวันอาทิตย์ธีมพิเศษ ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอร์รี โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์กับมื้อสายวันอาทิตย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันที่ 5 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอร์รี
อิ่มอร่อยไปกับเมนูที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ควบคู่กับอาหารนานาชาติแบบไม่จำกัด อาทิ รถเข็นคาเวียร์หลากหลายชนิดที่เสิร์ฟถึงโต๊ะ ไข่เบเนดิกต์ ซิกเนเจอร์ระดับตำนานของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย สลัดบาร์ ชีสและโคลด์คัท ซูชิและซาชิมิ เป็ดปักกิ่ง หมูหัน หมูแดง และเนื้อย่างหลากหลายชนิด รวมถึงไลน์อาหารคุณภาพเยี่ยมอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังเพลิดเพลินกับซีฟู้ดแพลตเตอร์สดใหม่ที่เสิร์ฟถึงโต๊ะ พร้อมเมนูจานหลักสไตล์ฝรั่งเศสปรุงจานต่อจาน โดยสามารถเลือกได้ท่านละ 1 เมนู เช่น ปลาแซลมอนย่างสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน อกเป็ดรมควัน ซี่โครงเนื้อตุ๋นซูวีด์พร้อมซอสบอร์เดอเลส หรือเฟตตูชินีหอยลายสไตล์อิตาเลียน
และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ เชฟหัวหน้าครัวขนมหวานชาวอิตาเลียน แอนเดรอา โนลิ ได้รังสรรค์ขนมหวานสีสันสดใสในธีมอีสเตอร์ ให้ท่านได้ปิดท้ายมื้อพิเศษอย่างสร้างสรรค์และน่าประทับใจ อาทิ มาสคาร์โปเน่รูปกระต่าย พานาคอตต้ากาแฟ เค้กมัทฉะและสตรอว์เบอร์รี คาเนเล่ฟักทอง น้ำพุช็อกโกแลต และของหวานอีกมากมาย
บุฟเฟ่ต์มื้อสาย ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอร์รี ธีมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ พร้อมให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ในราคาเริ่มต้นที่ 3,550 บาท++ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) 4,150 บาท++ต่อท่าน (รวมน้ำอัดลมและน้ำผลไม้แบบไม่จำกัด) หรือ 5,150 บาท++ต่อท่าน (รวมไวน์ขาว ไวน์แดง และสปาร์กลิงไวน์แบบไม่จำกัด) และในราคา 1,725 บาท++ต่อท่าน สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6–12 ปี
โดยมื้อสายวันเสาร์ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ จัดขึ้นเพียงเดือนละหนึ่งครั้ง และกำหนดการครั้งถัดไป ได้แก่ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน และวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline