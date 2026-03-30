2 เม.ย.นี้ แต่งแล้วอิ่ม “1 บาท NET/คน” เมื่อแต่งชุดชนเผ่ากิน GON BUFFET สาขาเซ็นทรัล พระราม 9

2 เม.ย.นี้ พี่ GON ชวนแต่งแล้วอิ่ม “1 บาท NET/คน” เมื่อแต่งชุดชนเผ่ากิน GON BUFFET โค้งสุดท้าย ที่ บาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 วันเดียวเท่านั้น!
พี่ GON เติมสีสันช่วงโค้งสุดท้ายของโปรโมชัน “GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป” ชวนแฟน ๆ มารวมพลในกิจกรรมพิเศษ “วันธงชัยเผ่าท้าชน” เปิดพื้นที่ให้แต่ละเผ่าแต่งชุดโชว์ไอเดียกันแบบจัดเต็ม ทั้งคอสตูมและเครื่องหัว พร้อมมอบสิทธิ์ 100 ท่านแรก ให้คุ้มสุดๆ กับ GON BUFFET ชุดรวมหมู เนื้อ และทะเล ที่รวมข้าว เครื่องดื่ม และไอศกรีมไม่อั้น ในราคาเพียง 1 บาท NET/คน จากปกติ 599 บาท NET/คน โดยกิจกรรมจัดขึ้น วันเดียว รอบเดียว ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เฉพาะที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถศึกษากติกาได้ตามด้านล่าง และรายละเอียดเพิ่มเติม “วันธงชัยเผ่าท้าชน” ได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/1BH6K3EegL/
กำหนดการกิจกรรม
- 16.00 น. เริ่มแจกบัตรคิว ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 (จำกัด 100 สิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่แต่งชุดชนเผ่าตามเงื่อนไข) และสามารถพาผู้ติดตามร่วมโต๊ะได้สูงสุด 4 สิทธิ์/โต๊ะ/ใบเสร็จ (รวมผู้รับสิทธิ์แล้ว) ทั้งนี้ผู้ติดตามที่ไม่ได้แต่งชุดตามเงื่อนไขจะชำระในราคาปกติ 599 บาท NET/คน
- 17.00 น. ลูกค้าต้องอยู่แสดงตัวในชุดชนเผ่า เพื่อร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ในเวลา เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ 1 บาท NET/คน (หากไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
- 18.00 น. เริ่มเรียกคิวลำดับที่ 1-100 เพื่อเข้าใช้บริการตามลำดับโต๊ะว่างภายในร้าน
สำหรับผู้ที่พลาดร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ยังสามารถอิ่มคุ้มต่อกับโปรโมชัน “GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป” ได้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2569 กับบุฟเฟต์ตัวท็อปที่หลายคนรอคอย ในราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาท NET/คน นับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายสำหรับแฟน ๆ ปิ้งย่างที่จะได้ลิ้มลองเมนูไฮไลท์จากแต่ละเผ่า ทั้งหมู เนื้อ และทะเล ที่ยกทัพความอร่อยมาครบในมื้อเดียว
สามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza
