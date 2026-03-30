Carpe Diem Beach Club ฉลองอีสเตอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เนรมิต ‘La Dolce Vita Brunch’ ฉบับพิเศษริมหาดบางเทา

Carpe Diem Beach Club เชิญชวนร่วมสัมผัสสุนทรียภาพแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ กับกิจกรรม ‘La Dolce Vita Sundays’ ฉบับพิเศษที่จะเปลี่ยนชายหาดบางเทาให้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นี้
ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. La Dolce Vita Easter Brunch พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับด้วยเมนูอาหารที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน จับคู่กับเครื่องดื่ม Bloody Mary สูตรพิเศษ พร้อมไฮไลต์สำคัญคือการรวมตัวกันของเชฟระดับแถวหน้าที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย เชฟ Álvaro Ramos (Palanca) จาก VASO Bangkok, เชฟ Willy Trullàs Moreno จาก El Willy Bangkok และ เชฟ David Aldea จาก La Cava Phuket ซึ่งแต่ละท่านจะนำเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาผสมผสานเพื่อยกระดับมื้อสายวันอาทิตย์ให้มีความหรูหราแต่ยังคงความสนุกสนานในสไตล์ Carpe Diem
เริ่มต้นการเดินทางแห่งรสชาติด้วย ‘Pomada’ เครื่องดื่มสลัชชี่จินเลมอนสูตรสดชื่นส่งตรงจากหมู่เกาะแบลีแอริก ก่อนเข้าสู่ช่วงบ่ายที่เต็มไปด้วยสีสันของการรับประทานอาหารแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive dining) โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป แขกทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการโชว์ปรุงเมนูปาเอยา(Paella) กระทะยักษ์ในบรรยากาศสุดเร้าใจ พร้อมการเสิร์ฟแซงเกรียถึงโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีสเตชันปิ้งย่างที่พร้อมเสิร์ฟเมนูชั้นเลิศอย่าง ชีสแขวนย่าง (Hanged Cheese) ซี่โครงแกะส่วนเซอร์ลอยน์ และสเต็กสตริปลอยน์ ปิดท้ายด้วยขนมหวานและช็อกโกแลตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลอีสเตอร์
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บรรยากาศจะเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ริมสระตามแบบฉบับของ Carpe Diem คลอเคล้าด้วยเสียงเพลงจากดีเจและการบริการเครื่องดื่มระดับพรีเมียมริมชายหาด ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำก่อนจะปิดท้ายความประทับใจด้วยการแสดงโชว์ควงไฟสุดอลังการในเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับโลก อาทิ Clase Azul Tequila, DRock Champagne, Titos Vodka, Aperol, Jose Cuervo และ Festilia
แพ็คเกจกิจกรรมบรันช์ La Dolce Vita Sunday เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อท่าน
ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ: สำหรับโซนห้องอาหารมื้อบรันช์เปิดรับแขกอายุ 12 ปีขึ้นไป และโซนสระว่ายน้ำสำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
เนื่องจากกิจกรรม La Dolce Vita Brunch ในครั้งที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างสูงจนมียอดจองเต็มล่วงหน้า จึงขอแนะนำให้สำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองที่นั่ง สามารถเยี่ยมชมได้ที่ carpediemphuket.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ Carpe Diem Beach Club ได้ที่เว็บไซต์ https://carpediemphuket.com/ , Facebook: https://www.facebook.com/carpediembeachclub , Instagram: https://www.instagram.com/carpediembeachclubphuket/