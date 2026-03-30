ระทึก! “บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ” พิษไฟป่าเล่นงาน จากจุดชม “ทะเลหมอก” กลายเป็น “จุดชมทะเลเพลิง”

สถานการณ์ “ไฟป่า” ที่ จ.เชียงใหม่ ยังย่ำแย่ หลังช่วงกลางดึกคืนวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา ไฟป่าที่ดับลงแล้วได้ถูกกระแสลมโหมปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้เมื่อมองจากจุดชมวิวทะเลหมอกบริเวณที่พักแห่งหนึ่งในบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ สามารถมองเห็นเป็นทะเลเพลิงแทน ส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศของเชียงใหม่พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ “บ้านสวนแม่นาหมี่โฮมสเตย์ บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ” ได้โพสต์ข้อความและภาพไฟป่า บริเวณที่พักจุดชมวิว ที่ด้านล่างกำลังมีไฟป่าปะทุอย่างรุนแรง จนมองแล้วจากจุดชมวิวทะเลหมอกกลายเป็นจุดชมทะเลเพลิง
ซึ่งไฟป่าได้ลุกลามเข้าประชิดที่พัก ในช่วงกลางคืนกลายเป็นภาพสีส้มแดงล้อมรอบพื้นที่ ด้านเจ้าของที่พักทำได้เพียงเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามเข้าบ้านพัก เนื่องจากช่วงกลางคืนมีความอันตรายสูง ด้านทีมดับไฟของหมู่บ้าน และ หน่วยงาน อบต. ได้ช่วยกันดับไฟ และทำแนวกันไฟอยู่ตลอด แต่เนื่องจากมีลมแรงทำให้ไฟที่ดับแล้ว เกิดไหม้ขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญคือกระแสลมแรงในช่วงกลางคืน สร้างความยากลำบากในการควบคุมเพลิง ต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน
ส่วนที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิกฤติหนักที่สุด ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงถึง 386 AQI ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 260.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทางด้านเว็บไซต์ IQAir ซึ่งจัดลำดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดของโลก เช้านี้เมื่อเวลา 08.00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง โดยดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 205 US AQI อยู่ในระดับสีม่วง ที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง
