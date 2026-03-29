ฉลองเทศกาลอีสเตอร์และสงกรานต์ ณ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช

ฉลองเทศกาลอีสเตอร์และสงกรานต์ด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจตลอดเดือนเมษายนนี้ ที่ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช
ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช รีสอร์ท 5 ดาวริมชายฝั่งทะเลอันดามันที่สวยงาม เตรียมเฉลิมฉลองสองเทศกาลแห่งวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลในเดือนเมษายนนี้ โดยขอเชิญแขกทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำกับบุฟเฟต์ริมชายหาดและกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อต้อนรับเทศกาลอีสเตอร์และสงกรานต์
สัมผัสบรรยากาศอีสเตอร์เขตร้อนที่ภูเก็ต ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ (5 เมษายน 2569)
ทุกเพศทุกวัยสามารถมาร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัวที่หาดในยาง โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเพนต์หน้า ระบายสีไข่ และทำเทียนเจลอีสเตอร์ ตามด้วยคลาสทำแม่เหล็กและประดิษฐ์กระเป๋าในเวลา 13.00 น. ก่อนที่คุณหนูๆ จะได้เพลิดเพลินกับคลาสทำพวงกุญแจในเวลา 16.00 น. และปิดท้ายด้วยกิจกรรมตามล่าหาไข่อีสเตอร์ที่คิดส์คลับตั้งแต่เวลา 17.15 น.
เมื่อเข้าสู่ช่วงค่ำ ทีมเชฟของรีสอร์ทนำเสนอบุฟเฟต์บาร์บีคิวมื้อค่ำวันอีสเตอร์ (เวลา 18.30 – 20.00 น. ราคาสุทธิ 1,695 บาทต่อท่าน) ซึ่งพาทุกท่านเดินทางไปสัมผัสรสชาติอาหารจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่เย็น ซูชิและซาซิมิ สลัดผักสด อาหารทะเลและเนื้อพรีเมียมย่าง รวมถึงขาแกะอบ ปิดท้ายด้วยของหวานหลากหลายชนิด เช่น ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลไข่อีสเตอร์ และฮอตครอสบัน นอกจากนี้ยังมีมุม Kids’ Corner สำหรับกิจกรรมศิลปะและงานฝีมืออีกด้วย
สาดความสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2569
คู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนสามารถมาร่วมสาดความสนุกได้ตลอดทั้งวันกับงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ การเฉลิมฉลองจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 11.00 น. ด้วยขบวนแห่กลองยาวแบบดั้งเดิมจากล็อบบี้ไปยังชายหาด ตามด้วยพิธีรดน้ำดำหัว ณ Big Fish Patio และการกล่าวเปิดงานโดยผู้จัดการทั่วไป จากนั้นในเวลา 12.30 น. จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานกับเกมทางน้ำสุดมันส์ตลอดช่วงบ่าย โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถรวมตัวกันที่สระน้ำลากูนและชายหาดเพื่อเล่นสาดน้ำ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ มวยทะเล และปิดตาตีหม้อ เพื่อคลายร้อนยามบ่าย
เมื่อดวงอาทิตย์ตกดิน จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ Songkran Beach BBQ (เวลา 18.30 – 21.30 น. ราคา 1,695 บาท++ต่อท่าน) ณ Big Fish Patio ซึ่งนำเสนออาหารไทยดั้งเดิมและสตรีทฟู้ดยอดนิยม อาหารทะเลแช่เย็น เนื้อย่างชั้นเลิศ และขนมหวาน พร้อมให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับดนตรีสด การแสดงนาฏศิลป์ไทย และโชว์มวยไทย
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาประสบการณ์พักผ่อนริมหาดที่มีความหมาย การเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่แสนอบอุ่น หรือค่ำคืนแห่งอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช พร้อมเป็นสถานที่สร้างสรรค์ช่วงเวลาอันน่าจดจำตลอดเดือนนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีสอร์ท กรุณาติดต่อโทร. 0-7662-5555 อีเมล phuketmarriott.reservations@marriott.com หรือเว็บไซต์ marriotth.tl/61837NrFL และสำหรับการสำรองที่นั่งห้องอาหาร กรุณาติดต่อผ่านอีเมล hktnb.restaurant@marriott.com
