“Natsu Kanmi” ของหวานสไตล์ฮอกไกโด เติมความสดชื่น ที่ “สึโบฮาจิ”

“สึโบฮาจิ” ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยแคมเปญ “Natsu Kanmi” ขนทัพของหวานสไตล์ฮอกไกโด มอบสัมผัสความสดชื่นเริ่มต้นเพียง 149 - 169 บาท สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก IMPACT Family
“สึโบฮาจิ” ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับอันดับ 1 จากฮอกไกโด ชวนคุณร่วมฉลองฤดูกาลแห่งความสุขด้วยโปรโมชันใหม่ล่าสุด “Natsu Kanmi” (นัตสึ คันมิ) รังสรรค์เมนูของหวานสุดพรีเมียมต้อนรับหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ สัมผัสประสบการณ์ความสดชื่นผ่านศิลปะการทำขนมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว หอมอบอวลด้วยกลิ่นอายผลไม้ในทุกคำ พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มรสความหวานฉ่ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม นี้
สำหรับโปรโมชัน “Natsu Kanmi” สึโบฮาจิได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและผลไม้ตามฤดูกาล นำมาเนรมิตเป็นเมนูของหวาน 6 สไตล์ที่โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และรสชาติอันพิถีพิถัน ประกอบด้วย:
Raspberry Kumo Cake: เค้กมูสนุ่มละมุนดุจปุยเมฆ ตัดรสด้วยความเปรี้ยวสดชื่นจากราสป์เบอร์รีชั้นดี
Yuzu Yogurt Ice Cream Daifuku: แป้งไดฟูกุเหนียวนุ่มสอดไส้ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมส้มยูซุและบลูเบอร์รี มอบความหอมสดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นแท้
Fruit Choux Cream: ชูครีมแป้งบางกรอบอัดแน่นด้วยครีมสดรสละมุนและผลไม้สดชิ้นโต
Ichigo Tart: ทาร์ตเนยสดหอมกรุ่น ท็อปด้วยสตรอว์เบอร์รีสดคัดขนาดพิเศษ
Soba Ice Cream Daifuku: ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นที่รวมความหอมกรุ่นของบัควีทคั่วในไอศกรีมเนื้อเนียน ห่อหุ้มด้วยแป้งไดฟูกุละมุนลิ้น
Vanilla Fruit Cheese Cake: ปิดท้ายด้วยชีสเค้กวานิลลาเนื้อเนียน ทานคู่กับผลไม้รวมและครัมเบิลเพิ่มความกรุบกรอบ เพื่อความสมบูรณ์แบบของมื้ออาหาร
พิเศษสุดสำหรับสมาชิก IMPACT Family รับสิทธิ์ลิ้มรสเมนูของหวานในราคาโปรโมชันพิเศษเพียง 149 - 169 บาท สัมผัสความหวานฉ่ำรับหน้าร้อนได้ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น “สึโบฮาจิ” ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะ พอร์ทอล) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2569 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) (หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ดื่มด่ำความหวานฉ่ำรับซีซันร้อนนี้กับเมนูของหวานสุดพรีเมียมสไตล์ฮอกไกโดที่เข้าถึงได้ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น “สึโบฮาจิ” สำรองที่นั่งโทร. 02-000-2180 ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook และ Instagram: TsubohachiTh หรือ LINE Official: @tsubohachith
