“ข้าวแช่คลายร้อน” ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ

ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนูต้อนรับฤดูร้อนตลอดเดือนเมษายนนี้ด้วย “ข้าวแช่” สำรับอาหารที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หอมเย็นสดชื่น ด้วยการนำข้าวสารที่ผ่านการขัดจนหมดยางข้าวก่อนทำให้สุก เวลาทานจึงเติมน้ำเย็นที่มีกลิ่นหอมของดอกมะลิพร้อมน้ำแข็ง ทานคู่กับลูกกะปิ พริกหยวกสอดไส้ หมูฝอย หัวหอมสอดไส้ ปลาแห้งผัดหวาน และเครื่องผัดหวานต่างๆ ชุดละ 399 บาท++
พิเศษสุด!! ทานชุด “ข้าวแช่คลายร้อน” ได้ไม่อั้นเฉพาะมื้อกลางวัน ที่จัดบริการรวมในบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมอาหารไทย 4 ภาค อาทิ แกงฮังเล ข้าวซอย แกงอ่อม เมี่ยงคำ ผัดพริกแกงใต้กระดูกหมู และ น้ำพริกอ่อง เป็นต้น ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น. เพียงท่านละ 659 บาทถ้วน (จากปกติ 900 บาท)
โปรโมชั่นพิเศษ!! “วันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2569” สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพียงแสดงบัตรประชาชน ทานฟรี 1 ท่าน เมื่อจองทานครบ 4 ท่าน ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น
สำรองที่นั่งโทร. 0-2276-4567 ต่อ 8413-4 หรือไลน์ @theemeraldhotel และ www.facebook.com/theemeraldcoffeeshop
