ต้อนรับฤดูร้อน ด้วยแคมเปญพิเศษ “Feel The Remarkable” กับ ชาเทรียม และ “Stay and Savvy” กับ มายเทรียณ์

ชาเทรียม ฮอสพิทอลลิตี้ เปิดตัวแคมเปญพิเศษ ต้อนรับฤดูร้อน “Feel The Remarkable” กับ ชาเทรียม และ “Stay and Savvy” กับ มายเทรียณ์ พร้อมสิทธิประโยชน์ อัพเกรดห้องพัก และเครดิตวงเงินใช้จ่าย
ชาเทรียม ฮอสพิทอลลิตี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสความสุขของฤดูร้อนกับแคมเปญพิเศษประจำฤดูกาล ที่สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ Feel The Remarkable สำหรับโรงแรมในเครือชาเทรียม (Chatrium) และ Stay and Savvy สำหรับโรงแรมในเครือมายเทรียณ์ (Maitria) มอบส่วนลด 15 เปอร์เซ็นต์จากราคาห้องพักที่ดีที่สุด (Best Available Rate) สำหรับห้องพักสูงสุดถึงประเภท One Bedroom Suite และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ข้อเสนอพิเศษนี้เปิดให้จองตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2569
แนวคิด “Feel The Remarkable” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชาเทรียม ในการสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่น่าประทับใจ ผ่านความสะดวกสบายที่พิถีพิถัน การบริการที่อบอุ่นจริงใจ และการเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการเข้าพักเต็มไปด้วยความทรงจำที่มีความหมาย
ขณะที่ “Stay and Savvy” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของมายเทรียณ์ มุ่งเน้นการเข้าพักสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ ที่มีความทันสมัย ผสานความสะดวกสบายที่ลงตัว สิทธิประโยชน์ที่ใส่ใจในรายละเอียด และบรรยากาศการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายและน่าประทับใจ
สิทธิประโยชน์จาก Feel The Remarkable ที่โรงแรมในเครือชาเทรียม
ผู้เข้าพักที่โรงแรมในเครือชาเทรียม จะได้สัมผัสความสะดวกสบายอย่างมีระดับ พร้อมการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง สิทธิพิเศษรวมถึง Flexible Check-in (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้องพัก) และ อัปเกรดห้องพักฟรีไปยังประเภทถัดไป สูงสุดถึง One Bedroom Suite เพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งการพักผ่อนอย่างเต็มที่
ผู้เข้าพักยังสามารถเพลิดเพลินกับ เครื่องดื่มคลายร้อนสำหรับสองท่านที่ Pool Bar พร้อม ของต้อนรับสไตล์ไทยในห้องพัก ที่ช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมและการต้อนรับแบบไทย สำหรับครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็ก ๆ ยังมีช่วงเวลาแห่งความสนุกกับ กิจกรรม DIY Ice Cream ฟรี ให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ไอศกรีมในแบบของตัวเองระหว่างการเข้าพัก
ผู้เข้าพักที่พัก ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป จะได้รับ Hotel Credit เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น ห้องอาหาร สปา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในโรงแรม
รายละเอียดเครดิตโรงแรม
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 3,000 บาท
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จำนวน 2,500 บาท
โรงแรมชาเทรียม สาทร กรุงเทพฯ จำนวน 1,500 บาท
โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม จำนวน 2,000 บาท
จันทบุรี ประเทศไทย
ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี จำนวน 1,500 บาท
เขาใหญ่ ประเทศไทย
โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น จำนวน 1,500 บาท
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง จำนวน 30 ดอลลาร์สหรัฐ
สิทธิประโยชน์จาก Stay and Savvy ที่โรงแรมในเครือมายเทรียณ์
สำหรับผู้เข้าพักที่เลือกพักกับโรงแรมมายเทรียณ์ จะได้รับ การอัปเกรดห้องพักฟรีไปยังประเภทถัดไป สูงสุดถึง One Bedroom Suite พร้อม เบียร์สองกระป๋องในมินิบาร์ต่อการเข้าพัก เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างผ่อนคลาย เด็ก ๆ ยังสามารถเพลิดเพลินกับ กิจกรรมทำไอศกรีม DIY ฟรี เพิ่มความสนุกและความประทับใจให้กับการพักผ่อนของครอบครัว
สำหรับผู้เข้าพักที่พัก ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป จะได้รับ Hotel Credit มูลค่า 500 บาท เพื่อใช้กับบริการภายในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ
โรงแรมที่ร่วมรายการ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น จำนวน 500 บาท
โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น จำนวน 500 บาท
สร้างความทรงจำอันน่าประทับใจในซัมเมอร์นี้ ตั้งแต่ช่วงเวลาพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ ไปจนถึงกิจกรรมแห่งความสุขของครอบครัว ข้อเสนอพิเศษฤดูร้อนจากชาเทรียม ฮอสพิทอลลิตี้ เชิญชวนนักเดินทางให้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการพักผ่อน และสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจในฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวนี้
สามารถจองได้ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2569
https://www.chatrium.com/feel-the-remarkable
https://www.maitriahotels.com/offers/Stay-and-Savvy-mhr
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.chatrium.com หรืออีเมล์ info@chatrium.com
อย่าพลาดโอกาสนี้ ช่วงเวลาที่น่าจดจำรอคุณอยู่
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline