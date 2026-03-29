ปาร์ตี้สาดน้ำสงกรานต์นี้ กับ "S2O Stay & Play" แพคเกจห้องพักที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

เปลี่ยนสงกรานต์ปีนี้ให้เป็นปาร์ตี้สาดน้ำสุดมันส์ พร้อมพักผ่อนใจกลางย่านรัชดา ที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ กับแพคเกจห้องพัก S2O Stay & Play
โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) ในฐานะโรงแรมพันธมิตรอย่างเป็นทางการของงาน S2O Songkran Music Festival 2026 ชวนคุณร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ให้สนุกยิ่งกว่าเดิม กับแพคเกจห้องพัก S2O Stay & Play ที่ผสานความสะดวกสบายของการเข้าพักใจกลางเมือง เข้ากับบรรยากาศความมันส์ของเทศกาลดนตรีระดับโลก
ด้วยโลเคชั่นใจกลางย่านรัชดา–พระราม 9 เชื่อมต่อโดยตรงกับ MRT พระราม 9 ทางออก 1 ทำให้เดินทางไปยัง S2O Land รวมถึงแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมพักผ่อนอย่างมีสไตล์ในใจกลางเมือง
แพคเกจ S2O Stay & Play มาพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมเทศกาล ได้แก่
ส่วนลดค่าห้องพัก 10%
อาหารเช้าทุกวัน
เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ที่ Metro Lounge หรือ Sun Deck ต่อท่าน ต่อการเข้าพัก
บริการรถตู้จากโรงแรมไป S2O Land รัชดา (ระหว่างวันที่ 11–14 เมษายน 2569 วันละ 2 รอบ)
สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน 2569 สำหรับเข้าพักระหว่างวันที่ 8–16 เมษายน 2569 ในราคาเริ่มต้น 2,700++ บาทต่อห้องต่อคืน (เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน)
ไม่ว่าคุณจะเป็นสาย EDM สาย K-pop หรือผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สงกรานต์ในรูปแบบใหม่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ พร้อมมอบการเข้าพักที่ผสมผสานความสนุกของเทศกาล เข้ากับความผ่อนคลายในใจกลางเมือง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ LINE Official Account @avaniratchada หรือโทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล reservations.vrat@avanihotels.com
หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้ไม่รวมบัตรเข้างาน S2O และ K2O และเหมาะสำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมงานแล้วเท่านั้น
