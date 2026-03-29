สุดงดงาม “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” ชัยภูมิ บานสะพรั่งแล้ว 80%

ภาพของดอกบัวแดงที่กำลังเบ่งบานพร้อมกันนับหมื่นดอก กลายเป็นเสน่ห์ชวนหลงใหลของ บึงละหาน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดชัยภูมิ ที่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ดอกบัวแดงได้บานอวดโฉมแล้วกว่า 80% สร้างภาพงดงามราวกับพรมสีชมพูแดงปกคลุมผืนน้ำสุดลูกหูลูกตา
บรรยากาศช่วงเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นและเงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชิลๆ บนสะพานไม้ เพื่อชมวิวทุ่งบัวแดงแบบพาโนรามา หรือเลือกนั่งเรือออกไปสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิด โดยมีบริการจากชุมชนในพื้นที่ ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเอง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการชมบัวแดง คือระหว่างเวลา 06.00–10.00 น. เพราะดอกบัวจะบานรับแสงแดดยามเช้า ก่อนจะค่อยๆ หุบในช่วงสาย
นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว การท่องเที่ยวที่นี่ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ที่ช่วยสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจึงไม่เพียงได้พักผ่อน แต่ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นอีกด้วย
สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่หลีกหนีความวุ่นวาย มาสูดอากาศบริสุทธิ์ และเติมพลังให้ชีวิต “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดในฤดูกาลนี้
พิกัด : ทุ่งบัวแดง บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ