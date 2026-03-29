หนึ่งเดียวในโลก “แห่นางดาน” สงกรานต์อลังการเมืองนคร

“แห่นางดาน” ชื่อของประเพณีที่หลายคนยังไม่คุ้นหู หากแต่เบื้องหลังของพิธีกรรมที่เรียบง่ายนี้กลับแฝงไว้ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเชื่ออันลึกซึ้งของผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีแห่ง “นางกระดาน” มิได้เป็นเพียงการละเล่นหรือขบวนแห่ หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางจิตวิญญาณ และความรุ่งเรืองของเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาในอดีต
ประเพณี “แห่นางดาน” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพิธีกรรมโบราณที่สะท้อนคติความเชื่อแบบพราหมณ์อันหยั่งรากลึกในสังคมไทยภาคใต้ โดยมีแก่นสำคัญอยู่ที่ความเชื่อว่า “พระอิศวร” หรือพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุด จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ในช่วงเดือนอ้าย ซึ่งถือเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ตามคติพราหมณ์ การเสด็จครั้งนี้มิใช่เพียงการเยี่ยมเยือน หากแต่เป็นการทดสอบความมั่นคงของโลก และประทานพรให้มนุษย์มีความสุขสงบ ร่มเย็น และปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเสด็จของพระอิศวร จึงมีพิธีอัญเชิญเทพบริวารทั้งสี่ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระธรณี และพระคงคา มารอรับเสด็จ เทพทั้งสี่นี้เป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงโลก และถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของ “นางดาน” หรือ “นางกระดาน” ซึ่งเป็นแผ่นไม้แกะสลักขนาดกว้างหนึ่งศอก สูงสี่ศอก จำนวน 3 แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง
โดยแผ่นแรก แกะสลักเป็นรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์ สื่อถึงความสมดุลของกลางวันและกลางคืน พระอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ให้แสงสว่างและความร้อน ก่อให้เกิดฤดูกาลและวัฏจักรชีวิต ขณะที่พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน ความอุดมสมบูรณ์ และการพักผ่อนของสรรพสิ่ง
ส่วนแผ่นที่สอง คือพระธรณี เทพผู้รองรับทุกชีวิตบนโลก เปรียบเสมือนพื้นฐานของการดำรงอยู่ เป็นผู้สะสมความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรทั้งปวง และแผ่นที่สาม คือพระคงคา เทพแห่งสายน้ำ ผู้มอบความชุ่มชื้น ชำระล้าง และหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโต
ในพิธีจริง นางดานทั้งสามจะถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยง แยกเป็นสามขบวน โดยขบวนแห่จะเริ่มขึ้นในยามพลบค่ำ บรรยากาศเต็มไปด้วยความขลังและศักดิ์สิทธิ์ เสมือนการจำลองเหตุการณ์ที่เทพแห่งธรรมชาติทั้งสี่ลงมารอรับเสด็จพระอิศวร จากนั้นจะเคลื่อนขบวนจากสนามหน้าเมืองไปยังหอพระอิศวร และประดิษฐานนางดานในหลุมหน้าเสาชิงช้า ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่พระอิศวรจะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์
พิธีกรรมยังประกอบด้วยการแสดงจำลอง “พิธีโล้ชิงช้า” การรำเสนง และการแสดงแสง สี เสียง ที่เล่าเรื่องตำนานเทพเจ้าอย่างวิจิตรตระการตา ทั้งหมดนี้สะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการเชื่อมโยงโลกแห่งวัตถุกับโลกแห่งจิตวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม ประเพณีแห่นางดานเคยถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2475 ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครองของประเทศ ทำให้พิธีกรรมนี้ขาดช่วงไปเป็นเวลานาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2544 ชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันฟื้นฟูขึ้นใหม่ หลังจากความพยายามหลายครั้งไม่ประสบผลสำเร็จ ในที่สุดประเพณีนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยผนวกเข้ากับเทศกาลมหาสงกรานต์ และกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด “ปีใหม่” เช่นเดียวกับคติพราหมณ์ดั้งเดิม
น่าสนใจว่า นางดานของแท้ที่ใช้ในอดีตนั้น ถูกค้นพบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ และปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ส่วนที่ใช้ในขบวนแห่ปัจจุบันเป็นการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงรูปแบบและความหมายตามต้นแบบเดิมอย่างเคร่งครัด
สำหรับในเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณีนี้มีความเชื่อมโยงกับ “พิธีตรียัมปวาย” และ “พิธีตรีปวาย” ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่ใช้ต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ตามลำดับ โดยพิธีตรียัมปวายจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย ถึงวันแรม 1 ค่ำ และพิธีตรีปวายจะต่อเนื่องไปจนถึงวันแรม 5 ค่ำ รวมระยะเวลา 15 วัน อย่างไรก็ตาม ของนครศรีธรรมราชมีการปรับรูปแบบให้กระชับ และเรียกชื่อเฉพาะว่า “แห่นางดาน” เพื่อแยกจากพิธีในราชสำนัก
โดยในปีนี้ไฮไลต์สำคัญที่นักท่องเที่ยวจะได้ชม คือขบวนแห่อัญเชิญนางดานทั้ง 3 แผ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของเทพแห่งธรรมชาติ ได้แก่ พระอาทิตย์-พระจันทร์ พระธรณี และพระคงคา ถูกอัญเชิญบนเสลี่ยงอย่างสง่างาม เคลื่อนผ่านถนนสายสำคัญไปยัง เสาชิงช้า นครศรีธรรมราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระอิศวรจะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์
นอกจากขบวนแห่แล้ว ภายในงานยังมีการแสดงแสง สี เสียง จำลองตำนานเทพเจ้า การรำเสนง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสความเชื่อโบราณอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของภาคใต้
ประเพณีแห่นางดานจึงมิใช่เพียงพิธีกรรมทางศาสนา หากแต่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และจักรวาล เป็นหลักฐานของการผสมผสานความเชื่อพราหมณ์เข้ากับบริบทท้องถิ่นอย่างกลมกลืน และยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และจิตวิญญาณของผู้คนแห่งนครศรีธรรมราช
นักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณีแห่นางดาน จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2569 ภายใต้แนวคิด “Back to Begin — มหาสงกรานต์ แห่นางดานอลังการ เมืองนคร 2569” โดยขบวนแห่นางดานจากหอพระอิศวร มุ่งสู่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
