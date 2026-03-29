กทม.เตรียมเปิด “สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินี–สวนเบญจกิติ” 1 พ.ค. นี้

สายวิ่งเตรียมตัวให้พร้อม กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดสะพานเขียว เชื่อมต่อสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมือง วิ่งกันยาวๆต่อเนื่อง เริ่ม 1 พ.ค. 2569
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในความดูแลรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว) เขตปทุมวัน โดยมี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และบริษัทผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว) เขตปทุมวัน โดยก่อสร้างสะพานยาว 250 เมตร เชื่อมสวนลุมพินี–สวนเบญจกิติ ระยะเวลาก่อสร้าง 17 พ.ค. 2568–11 พ.ค. 2569 คาดเปิดใช้งานไม่เป็นทางการ 1 พ.ค. 2569
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดิน วิ่ง และออกกำลังกายระหว่างสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติ เพิ่มพื้นที่พักผ่อนร่มรื่นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกเพศทุกวัย
ทางเดินต้องมีความปลอดภัยสูงสุด การก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารโครงการต้องมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การปรับภูมิทัศน์และระบบน้ำหมุนเวียนภายในสวน คืนความร่มรื่นและอำนวยสะดวกต่อประชาชน
