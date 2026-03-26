ประกาศแล้ว “สงกรานต์สีลม” สาดสนุก 3 วันเต็ม เริ่ม 12-14 เม.ย.

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ประกาศ กทม. เตรียมจัด สงกรานต์ 80 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ด้าน “สงกรานต์สีลม” ปีนี้จัดสุดคึกคักสาดน้ำสนุก 3 วันเต็ม ตั่งแต่วันที่ 12-14 เม.ย. พร้อมจัดระเบียบเข้มงวดกำหนด จุดเข้า-ออก 9 จุด รวมถึงประกาศงดเล่นแป้งและให้แ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “CP SPLASH TO SPACE” ซึ่งมาในธีมสงกรานต์อวกาศ เพื่อเพิ่มสีสันและยกระดับการจัดงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงหลากหลายรูปแบบ
นายชัชชาติ กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม.เตรียมจัดงานสงกรานต์ กว่า 80 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์การค้า โดยในส่วนของ กทม. มีลานคนเมือง เป็นศูนย์กลางกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ การอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง ให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่ถนนสีลม เป็นพื้นที่หลัก ด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยว
โดยยึด 4 หลักสำคัญ ได้แก่ 1. ด้านวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย 2. ด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาด ลดขยะ และรณรงค์การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 4. ด้านความปลอดภัย คุมเข้มมาตรการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกมิติ
โดยเฉพาะในพื้นที่ถนนสีลม มีการจัดระเบียบอย่างเข้มงวด กำหนด จุดเข้า-ออก 9 จุด พร้อมระบบคัดกรอง และจัดเตรียม ช่องทางรถฉุกเฉิน (Emergency Lane) รองรับสถานการณ์เร่งด่วน รวมทั้งการติดตั้งจุดบริการประชาชน จุดปฐมพยาบาล และการดูแลระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางและร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชน งดเล่นแป้ง แต่งกายสุภาพ เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรง และร่วมกันดูแลความสะอาดของพื้นที่ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างเรียบร้อย สนุกสนาน และน่าประทับใจสำหรับทุกคน
สำหรับปีนี้การจัดงานจะคึกคักมากขึ้น โดยได้ขยายระยะเวลาจัดงานจากเดิม 2 วัน เป็น 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย. 69 พร้อมเพิ่มกิจกรรมและความบันเทิงที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดต่อยอดจาก “อวกาศ” การแสดงและคอนเสิร์ตตลอดทั้งวัน กิจกรรมพิเศษที่สร้างสีสันให้กับพื้นที่ถนนสีลม คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความคึกคัก และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline