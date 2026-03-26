โรบินสันจัดใหญ่ “Summer Fest – Aqua World” ตะลุยโลกใต้น้ำเสมือนจริงพร้อมชมสัตว์น้ำกว่า 100 ชีวิต

ครั้งแรก! โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนเปิดประตูสู่โลกใต้สมุทร ในงาน “Summer Fest – Aqua World” ชมฟรีสัตว์น้ำกว่า 100 ชีวิต พร้อมผจญภัยโลกใต้น้ำเสมือนจริงวันที่ 20 มี.ค. – 26 เม.ย. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น “Center to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน” ด้วยการคัดสรรอิเวนต์และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์สมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรบินสันไลฟ์สไตล์จัดงาน “Summer Fest – Aqua World” ครั้งแรกกับการเนรมิตโลกใต้ทะเลสุดมหัศจรรย์ ที่จะชวนทุกครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความสนุกและการเรียนรู้ไปด้วยกัน ต้อนรับเทศกาลซัมเมอร์และช่วงปิดเทอม โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 69 – 26 เม.ย. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 5 สาขา ได้แก่ สุพรรณบุรี, ร้อยเอ็ด, ศรีสมาน, กาญจนบุรี และ แม่สอด ชมฟรี!
ภายในงาน “Summer Fest – Aqua World” ทุกครอบครัวจะได้สนุกไปกับอีเวนต์ผจญภัยใต้น้ำใจกลางศูนย์การค้าฯ ที่ชวนทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้สมุทรผ่านประสบการณ์ Fun Sensory พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้ใต้ทะเลอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลน่ารักและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงปลาหายากกว่า 100 ชีวิต อีกทั้งยังมีเรือดำน้ำจำลองที่ช่วยเติมเต็มความสนุกให้เด็กๆ และทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเพลิดเพลินตลอดการผจญภัยครั้งนี้
โดยภายในงานได้ออกแบบมาให้ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมสนุกอย่างเต็มอิ่ม ครบทั้งความสนุก การเรียนรู้ และกิจกรรมเชิงอินเตอร์แอ็กทีฟ ผ่านโซนกิจกรรมสุดพิเศษหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
· SAND DIG ขุดล่าสมบัติใต้ท้องทะเล ปลุกพลังนักสำรวจตัวน้อย สนุกกับกิจกรรมขุดทรายค้นหาสมบัติ พร้อมรับของรางวัล
· TOUCH POOL เปิดประสบการณ์สัมผัสสัตว์ทะเลตัวจริงแบบใกล้ชิด อาทิ ปลาดาว ฉลามกบ และเม่นทะเล พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงแสดงใบเสร็จกิน-ช้อปครบ 500 บาท (รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมตามรอบเวลาที่กำหนด)
· AQUA SUBMARINE เรือดำน้ำจำลองที่จะชวนทุกคนผจญภัยสู่โลกใต้น้ำเสมือนจริง พร้อมสัมผัสบรรยากาศใต้สมุทรแบบใกล้ชิด
· AQUA EDUTAINMENT เรียนรู้ไปกับโลกของสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์และปลาหายากกว่า 100 ชีวิต เพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัว ชมฟรี!
· WORKSHOP สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ้นท์ปูนปลาสเตอร์และ DIY ชิ้นงานจากจินตนาการแห่งท้องทะเล เพียงแสดงใบเสร็จกิน-ช้อปครบ 500 บาท
งาน “Summer Fest – Aqua World” เปิดให้เข้าชมฟรี! เพื่อมอบประสบการณ์ซัมเมอร์รูปแบบใหม่ที่ผสานทั้งความสนุกและสาระความรู้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตอกย้ำบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณค่าในทุกช่วงเวลา พร้อมชวนทุกครอบครัวมาร่วมเปิดโลกใต้ทะเลสุดตื่นตาตลอดซัมเมอร์นี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 69 – 26 เม.ย. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 5 สาขา ได้แก่ สุพรรณบุรี (20–22 มี.ค. 69), ร้อยเอ็ด (28–29 มี.ค. 69), ศรีสมาน (3–5 เม.ย. 69), กาญจนบุรี (17–19 เม.ย. 69) และ แม่สอด (24–26 เม.ย. 69) ชมฟรี!
