อุทยานแห่งชาติบางลาง เผยภาพ "ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู" หนึ่งในแมลงที่สวยงามที่สุดในโลก

สวยงามราวกับดอกไม้! อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา เผยแพร่ภาพ “ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู" หนึ่งในแมลงที่สวยงามที่สุดในโลก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู (Orchid Mantis) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแมลงที่สวยงามและน่าทึ่งที่สุดในโลก ไม่ใช่เพียงเพราะสีสันที่หวานละมุน แต่รวมถึงความสามารถในการ "พรางตัว" ที่ยอดเยี่ยมจนแยกไม่ออกจากดอกไม้จริงๆ นี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกมันถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งความสวยงามในโลกของแมลง
รูปร่างที่วิวัฒนาการมาเพื่อการเลียนแบบ ลักษณะเด่นที่สุดคือ ส่วนขา ของมันที่มีลักษณะแบนและแผ่ออกคล้ายกับ กลีบดอกกล้วยไม้ โดยเฉพาะขาคู่กลางและคู่หลัง เมื่อมันอยู่นิ่งๆ บนกิ่งไม้หรือดอกไม้ รูปร่างของมันจะดูกลมกลืนไปกับพุ่มไม้จนแมลงตัวอื่น (และมนุษย์) มองไม่ออก
สีสันที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่จะมีสีขาวสลับชมพู หรือบางตัวอาจมีสีขาวสลับม่วงหรือเหลืองอ่อน ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู สามารถเปลี่ยนเฉดสีของตัวเองให้เข้ากับสีของดอกไม้ที่มันอาศัยอยู่ได้ เพื่อใช้ในการดักรอเหยื่อและหลบซ่อนจากศัตรู
กลยุทธ์ "นักล่าในคราบดอกไม้" ทำหน้าที่เป็นกับดักที่สวยงาม ในขณะที่สัตว์ส่วนใหญ่พรางตัวเพื่อ "ซ่อน" แต่ตั๊กแตนชนิดนี้พรางตัวเพื่อ "ดึงดูด" ซึ่งตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้ ไม่ได้แค่ซ่อนตัวในดอกไม้ แต่ตัวมันเอง เลียนแบบดอกไม้ได้สวยกว่าดอกไม้จริง ในสายตาของแมลงผสมเกสร เช่น ผึ้งหรือผีเสื้อ ทำให้เหยื่อบินเข้ามาหาเพื่อกินน้ำหวาน แต่กลับถูกจับกินเป็นอาหารแทน
ตั๊กแตนชนิดนี้ พบได้มากในป่าฝนเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มักอาศัยอยู่ตามต้นกล้วยไม้หรือต้นไม้ที่มีดอกสีชมพูขาว โดยตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพูในภาพ ถูกบันทึกได้ในเช้าวันอังคารที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา กำลังเดินสำรวจพื้นที่บริเวณน้ำตกธารโต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบางลาง
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อุทยานแห่งชาติบางลาง