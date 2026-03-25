เที่ยงเชิงสุขภาพที่ “ภูเขาหนิวโส่วซาน” ดื่มด่ำธรรมชาติตลอดฤดูใบไม้พลิ

ชวนสัมผัส "ภูเขาหนิวโส่วซาน" นครหนานจิง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ "Up the Spring Mountain, Heal with You - 2026 Spring Niushou"
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ "Up the Spring Mountain, Heal with You - 2026 Spring Niushou" ได้เปิดฉากขึ้น ณ เขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูเขาหนิวโส่วซาน นครหนานจิง ประเทศจีน งานนี้ให้ความสำคัญกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสุขภาวะเป็นหลัก โดยยกระดับประเพณีการขึ้นภูเขาหนิวโส่วซานในฤดูใบไม้ผลิที่สืบทอดมายาวนานนับพันปี จากขนบธรรมเนียมพื้นบ้านสู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ดื่มด่ำและสร้างความประทับใจ ในปีนี้ ภูเขาหนิวโส่วซานได้เตรียมกิจกรรมตลอดฤดูใบไม้ผลิอย่างพิถีพิถัน เพื่อรังสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันโดดเด่นสำหรับผู้มาเยือน ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของฤดูใบไม้ผลิ นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม พร้อมสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวของวิถีชีวิตแบบตะวันออกอย่างแท้จริง
ภูเขาหนิวโส่วซาน นครหนานจิง ประเทศจีน คือแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และได้รับการขนานนามมาอย่างยาวนานนับพันปีว่า "หนิวโส่วซานแห่งฤดูใบไม้ผลิ" ธรรมเนียมการออกไปชื่นชมธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ ณ ที่แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ยุคหกราชวงศ์ และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์หมิง ก่อนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซูในปี 2566 ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์อันเด่นชัดของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ในยามฤดูใบไม้ผลิ ดอกแมกโนเลีย ดอกท้อ และดอกแอปเปิลป่าผลิบานเรียงรายทั่วทั้งภูเขา เมื่อสายหมอกและหมู่เมฆปกคลุม ภาพทิวทัศน์ "หนิวโส่วซานในม่านหมอก" อันงดงามดุจบทกวีก็ปรากฏสู่สายตา ผสานเข้ากับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์ ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามธรรมชาติ นับเป็นสวรรค์สำหรับผู้มาเยือนที่ต้องการหลีกเร้นจากความวุ่นวาย เพื่อฟื้นฟูทั้งกายและใจท่ามกลางธรรมชาติอันรื่นรมย์
กิจกรรมที่จัดเตรียมอย่างพิถีพิถันสำหรับฤดูใบไม้ผลิปีนี้มุ่งเน้นประสบการณ์ด้านสุขภาพเป็นสำคัญ โดยนำเสนอระบบสุขภาวะ 5 ด้าน ได้แก่ ระบบนิเวศธรรมชาติ วัฒนธรรมเซน อาหารเพื่อสุขภาพ ศิลปะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีเชิงประสบการณ์ อันเป็นการก้าวข้ามการท่องเที่ยวเชิงชมทัศนียภาพแบบเดิม สู่การผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้ง โดยผู้มาเยือนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ การบำบัดด้วยเสียงจากคริสตัลโบวล์ และพิธีชงชาสมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นการบรรเทาความตึงเครียดและหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันละเมียดละไม
ไฮไลต์ของเทศกาลครั้งนี้คือชุดกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตลอดฤดูใบไม้ผลิ ทั้งการบรรยายให้ความรู้ทางวัฒนธรรม การเดินเขา การทัศนศึกษา กิจกรรมการอ่าน งานสัปดาห์วัฒนธรรมตุนหวง การส่งเสริมสุขภาวะครอบคลุมประสาทสัมผัสทั้งหก และอีกมากมาย โดยภูเขาหนิวโส่วซานได้ร่วมมือกับร้านหนังสือชื่อดัง จัดทำรายชื่อหนังสือด้านสุขภาพและเปิดตัวโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนของวัฒนธรรมจีน ควบคู่ไปกับการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ภูเขาหนิวโส่วซาน นครหนานจิง ประเทศจีน จะเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาวะกลางแจ้งที่มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มาเยือน เริ่มจากเดือนมีนาคม ผู้มาเยือนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการลิ้มรสชาควบคู่กับการบำบัดด้วยเสียงจากคริสตัลโบวล์ การเดินเขาพร้อมฝึกสมาธิ และการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรม จากนั้นในเดือนเมษายน จะมีการจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมตุนหวง ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงเครื่องแต่งกายโบราณ การสัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การเสวนาโดยนักวิชาการด้านปรัชญา รวมถึงกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เช่น การเขียนพู่กันพร้อมฝึกสมาธิ โยคะสำหรับครอบครัว และเวิร์กช็อปอโรมาเธอราพี ซึ่งสะท้อนถึงการบรรจบกันของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ต่อเนื่องสู่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงไฮไลต์ของงาน โดยในช่วงวันหยุดวันแรงงานจะมีการนำเสนอประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในธีมใหม่ทุกวัน พร้อมกิจกรรมแสดงความกตัญญูในวันแม่ อีกทั้งยังมีการบรรยายโดยนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ชื่อดัง ตลอดทั้งงาน ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ เปี่ยมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม และพลังแห่งการเยียวยาทั้งกายและใจ
ขอเชิญมาเยือนภูเขาหนิวโส่วซาน นครหนานจิง ประเทศจีน เพื่อเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิอันงดงาม สัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวย พร้อมทั้งผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ท่ามกลางป่าเขาที่งดงามราวบทกวี และบรรยากาศอันสงบสุขแบบเซน ผู้มาเยือนจะได้ดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ผลิที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและสุขภาวะอย่างแท้จริง
