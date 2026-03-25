“พัทยา” โดนใจนักท่องเที่ยวไทย คว้าแชมป์จุดหมายยอดฮิตของนทท.ไทย ช่วงสงกรานต์ปี 69

อโกด้า เผย พัทยาครองแชมป์จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ส่วนกรุงเทพฯ ครองแชมป์จุดหมายยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เปิดเผยว่าพัทยาขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางภายในประเทศอันดับหนึ่งของนักเดินทางชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
ทั้งนี้อโกด้าได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 กัมภาพันธ์ – 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับทำการเข้าพักระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยอ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้า ได้แก่ หัวหิน ชะอำ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งติดอันดับ 5 จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศช่วงปีใหม่ไทย สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักเดินทางชาวไทยที่มองหาจุดหมายปลายทางระยะใกล้ เดินทางสะดวก โดยเฉพาะหาดทราย ทะเลในช่วงวันหยุดยาว
ความนิยมอย่างต่อเนื่องของพัทยามาจากการจัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์ที่ยาวนานกว่าที่อื่น โดยมีไฮไลต์อย่างเทศกาลสงกรานต์วันไหล พัทยา ซึ่งจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 เมษายนของทุกปี พัทยาเป็นที่รู้จักจากบรรยากาศชายหาดที่คึกคัก มีการเล่นน้ำสงกรานต์ขนาดใหญ่ และยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นอีกด้วย ทำให้เทศกาลวันไหลสามารถดึงดูดนักเดินทางจำนวนมากแม้หลังช่วงสงกรานต์สิ้นสุดลง ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักเดินทางชาวไทยที่นิยมขยายช่วงวันหยุดให้ยาวนานกว่ากำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงพีคของการเดินทาง
เทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และยังคงเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญและได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศ โดยเทศกาลนี้ผสมผสานความสนุกสนานของการเล่นน้ำเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่า เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้กลับมาพบปะกัน ผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนา และร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไปพร้อมกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วงสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลสำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองในทุก ๆ ปีอีกด้วย โดยข้อมูลจากอโกด้าพบว่า นักเดินทางจากมาเลเซียเป็นกลุ่มที่ค้นหาที่พักในประเทศไทยมากที่สุดในช่วงเทศกาล รองลงมาคือนักเดินทางจาก อินเดีย เกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของทั้งเทศกาลสงกรานต์และประเทศไทยในระดับภูมิภาค
กรุงเทพฯจุดหมายยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของ นทท. ต่างชาติ
สำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติ กรุงเทพฯ คว้าอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงสงกรานต์ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งผสมผสานประเพณีสงกรานต์เข้ากับความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ เช่น SIAM Songkran Music Festival ไปจนถึงกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้สามารถตอบโจทย์นักเดินทางได้ทุกไลฟ์สไตล์ รองลงมาคือ พัทยา ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงใหม่ เป็นอันดับจุดหมายปลายทาง 5 อันดับแรกที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงสงกรานต์ โดยนักเดินทางชาวต่างชาติบนแพลตฟอร์มอโกด้า
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า กล่าวว่า “สงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่การเดินทางมีความหมายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัว หรือการออกไปค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ การที่พัทยากลับมาครองอันดับหนึ่งอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางยังคงมองหาจุดหมายปลายทางที่มีทั้งความคึกคักและความคุ้นเคย ขณะเดียวกัน ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักเดินทางต่างชาติยังแสดงให้เห็นว่าเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุขของไทยยังคงดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลก อโกด้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักเดินทางเข้าถึงประสบการณ์เหล่านี้ได้อย่างคุ้มค่าและสะดวกสบาย”
ในขณะที่นักเดินทางเตรียมตัวสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูลจากอโกด้าชี้ให้เห็นว่าเทศกาลนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศอย่างพัทยา ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมทั่วประเทศไทย โดยความสนใจจากทั้งนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอกย้ำให้สงกรานต์ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างประสบการณ์และการเดินทางที่น่าจดจำ
สำหรับนักเดินทางที่กำลังวางแผนสำหรับทริปถัดไป อโกด้ามีตัวเลือกรายการที่พักกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางบินมากกว่า 130,000 เส้นทางและกิจกรรมมากกว่า 300,000 รายการ โดยอโกด้ามอบส่วนลด 10% สำหรับช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2569 สำหรับการจองที่พักที่เข้าพักระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ.2569 สามารถดูข้อเสนอล่าสุดได้ผ่านแอปอโกด้า หรือที่เว็บไซต์ agoda.com/deals