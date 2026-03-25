เริ่มแล้ว!! “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2569” ยกทัพเสน่ห์เมืองไทยทั่วประเทศสู่ใจกลางกรุง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนทุกคนเปิดโหมดเที่ยวไทยให้สุดกับงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2569” ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25–29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มัดรวมเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวไทยจาก 5 ภูมิภาคมาไว้ในที่เดียว
ภายในงานจัดเต็มด้วย 9 โซนกิจกรรมหลักภายใต้แนวคิด “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ผสาน 5 Must do in Thailand ที่ขนไฮไลต์น่าสนใจจากทั่วประเทศมาให้ได้สัมผัส ทั้งแลนด์มาร์กจำลอง จุดถ่ายภาพต้องเช็กอิน ของดีของเด็ดจากแต่ละพื้นที่ นวัตกรรมการท่องเที่ยวล้ำสมัย ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง ให้ผู้เข้าชมได้ชิม ช้อป ชม และสัมผัสประสบการณ์เที่ยวไทยสุดอะเมซิ่งในมุมมองใหม่ ๆ สัมผัสกับความรู้สึกแบบ Feel All the Feelings ที่จะชวนให้ออกเดินทางและตกหลุมเมืองไทยมากขึ้นกว่าที่เคย
โซนที่ 1 สุขทันที ที่เที่ยวภาคตะวันออก
ชวนสัมผัสทุกเฉดสีแห่งความสุขของดินแดนบูรพา ผ่านแนวคิด “เทศกาลสีสันตะวันออก” โดดเด่นด้วยแลนด์มาร์กสำคัญอย่างอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี พร้อมจุดถ่ายภาพเช็กอินประภาคารแหลมงอบ จังหวัดตราด จุดถ่ายภาพพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ “The Lord of Success”จาก ฉะเชิงเทรา สวนเรือนกระจก “The Flower of the Queen”ดอกไม้แห่ง Queen สิริกิติ์ และวิถีชาวประมงบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
และขึ้นชื่อว่า “สวรรค์นักกิน” ททท. ก็ไม่พลาดยกทัพอาหารทะเลและอาหารถิ่น กว่า50ร้าน มาให้ลิ้มลอง อาทิ ข้าวคลุกพริกเกลือ หมูชะมวง ผัดกระวาน เส้นจันท์ผัดปู น้ำมะปี๊ด ก๋วยเตี๋ยวเลียง แมงกระพรุนสะดุ้งไฟ และขนมควยลิง พร้อมผลไม้สดจากสวนที่หลายคนรอคอยอย่าง ทุเรียนและมะยงชิด และพิเศษสุดกับโซนคาเฟ่ไม่ลับตะวันออกที่คัดสรรร้านกาแฟคุณภาพดี เบเกอรี่อร่อยมาเสิร์ฟให้ได้ฟินกันแบบถึงที่ นอกจากนี้ เพิ่มสีสันด้วยการแสดงคาบาเร่โชว์สุดอลังการ การเดินแบบแฟชั่นโชว์เสื่อกกจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT)ศิลปินนักร้อง แว่นใหญ่ พีจัง กฤษณะ ALALA ริวจิน และแพทจิ เอม วิทวัส และวงดนตรีจากดุริยางค์ทหารเรือ
โซนที่ 2 สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชวนหลงรักถิ่นอีสาน 20 จังหวัดกับคอนเซปต์ “ประเพณีสีอีสาน วิถีแห่งศรัทธา” บอกเล่าความเป็นอีสานผ่านวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร งานหัตถกรรม พร้อมออกแบบประสบการณ์ดื่มด่ำกับเสน่ห์อีสานผ่าน 5Senses (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) หยิบ“เทียนพรรษา” สัญลักษณ์ของ Signature Thailand ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ และจุดถ่ายภาพสุดเก๋ “มื้อใด๋มากะอย่าลืมชักฮูป” จำลองบรรยากาศสวนดอกไม้เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ และ หุบเขาไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์
พร้อมเติมเสบียงความแซ่บกับโซน “หม่องแซ่บหลาย” รวมความแซ่บของอาหารอีสานที่ทั้งหอมนัวไว้กว่า 36 ร้าน อาทิ หม่ำแม่คำตัน จ.ชัยภูมิ สามพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่นตำกระเทยสาเกต จ.ร้อยเอ็ด แจ่วฮ้อนแม่เสงี่ยม จ.มหาสารคาม และห้ามพลาดกับ “อีสานม่วนเฟี้ยว” เปิดเวทีความม่วนแบบเต็มขั้น ชวนสัมผัสการแสดงพื้นบ้าน ดนตรี หมอลำ ได้แก่ ระเบียบวาทศิลป์ ก้านตอง ทุ่งเงิน เวียง นฤมล เต๋า ภูศิลป์ พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการแสดงนาคเล่นน้ำ
โซนที่ 3 : สุขทันที ที่เที่ยวภาคใต้
หล๊บใต้บ้านเราในบรรยากาศ “GO SOUTHเสน่ห์ทะเลใต้” กับแลนด์มาร์ก “Under the Sea –ท้องทะเลภาคใต้” ผ่านประสบการณ์Immersive Experienceพร้อมมุมFilm Locationจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ถ้ำโต๊ะหลวง จังหวัดกระบี่ และตึกStandard Charteredจังหวัดภูเก็ต สายกินห้ามพลาดกับโซน “หลาดหรอยเพ Must Taste”ตลาดอาหารใต้ที่รวมเมนูเด็ดและเครื่องดื่มขึ้นชื่อจากภาคใต้ไว้ในที่เดียว กับร้านอร่อยถึงเครื่องกว่า 38ร้าน พร้อมร้านชาชักและโรตี ให้ได้ลิ้มลองรสชาติแบบต้นตำรับ
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ Mutiverseแดนใต้ ถ่ายทอดเรื่องราวพลังแห่งศรัทธา ตำนาน และวัตถุมงคลจากเกจิชื่อดังสายใต้ ก่อนจะผ่อนคลายร่างกายที่ หลาดคลายเส้น ได้แรงอก! กับบริการนวดแผนไทยและสปา เติมพลังให้พร้อมออกเดินทางต่ออย่างสดชื่น
โซนที่ 4 สุขทันที ที่เที่ยวภาคกลาง
เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนกับคอนเซปต์ อู่ข้าว อู่น้ำ... ผ้าทอราชธานี วิถีภาคกลาง :Harmony of Heritage and Charm ถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์กลางอารยธรรมไทย ผ่านแลนด์มาร์กบ้านทรงไทยร่วมสมัย ลานโอ่งราชบุรี พร้อมออกแบบซุ้มทางเข้าเป็นลานบุปผาราชินี และลานภูษาพัสตรา นำเสนอเรื่องราวผ้าไทยอันทรงคุณค่า และที่พลาดไม่ได้คือโซนUNESCOนำเสนอความโดดเด่นของ 3 เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากUNESCOได้แก่ กรุงเทพมหานคร (Creative City of Design) เพชรบุรี (City of Gastronomy) และ สุพรรณบุรี (Creative City of Music) ผ่านกิจกรรมทดลองชิมน้ำ 3 รส จากเพชรบุรี ออกแบบเสื้อยืดจากร้านห่านคู่ กรุงเทพฯ และทดลองเรียนระนาด ตีฉิ่ง
รวมถึงไฮไลต์การจำลองบรรยากาศ “ย่านบรรทัดทอง” ที่ยกขบวน 12ร้านดังมาให้ลิ้มลอง พร้อมจัดเต็มร้านดังและเมนูเด็ดมาไว้ในที่เดียว 60 บูธ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องโบราณ เมี่ยงคำลำพญา กุ๊ยช่าย เจ้มล ข้าวเหนียวแม่ทองอยู่ กังสดาล อัมพวา สิริสมปอง ฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่ ส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท ข้าวแช่แม่เล็กสะกิดใจ ร้านลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ ข้าวต้มเทเวศร์ น้ำโตนดจี๊ดจ๊าดลอดช่องน้ำตาลโตนดเมืองเพชร แม่พลอย เป็นต้นและ โซน “ลานสำแดง” เวทีการแสดง พร้อมเสิร์ฟความสนุกกับพระเอกลิเกเงินล้าน ศรราม น้ำเพชร นักร้องคุณภาพ เปาวลี พรพิมล รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ หนังใหญ่ มวยลพบุรี
โซนที่ 5 สุขทันที ที่เที่ยวภาคเหนือ
แอ่วเหนือและดื่มด่ำกับเสน่ห์เมืองล้านนากับแนวคิด “Season of North2026 สุขทันที...ฤดูนี้ ฤดูเหนือ” ความงดงามของการท่องเที่ยวภาคเหนือในทุกฤดูกาล ด้วยไฮไลต์แลนด์มาร์กเมืองน่าน เมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถศิลป์ของยูเนสโก กับอัตลักษณ์สุดคลาสสิกของภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน ผ้าทอลายน้ำไหล และ หัวโอ้เรือ สัญลักษณ์ประเพณีแข่งเรือสำคัญของเมืองน่าน
ภายในโซนยังจัดเต็มความอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือในโซน “อิ่มใจ” กว่า 35 ร้าน พร้อมคาเฟ่และเบเกอรี่กว่า 15 ร้าน ที่ยกความหอมกรุ่นมาเสิร์ฟให้ได้พักเติมความสดชื่น หรือจะผ่อนคลายร่างกายที่ “กาดนวด” กับกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ปิดท้ายด้วยโซนมูเตลู “สุขใจ” พื้นที่แห่งความสงบและศรัทธา ที่จำลองพระบรมธาตุบ้านตาก ให้ผู้เข้าชมได้สักการะเพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งศรัทธาในแบบล้านนา
นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมพิเศษ ได้แก่
โซนที่ 6 Amazing Thailand
ที่นำเสนอแคมเปญท่องเที่ยวของ ททท. เริ่มจากนิทรรศการ “รอยยิ้มของแผ่นดิน” และมุมถ่ายภาพจากไวรัลแคมเปญ Feel All the Feelings ที่ชวนตามรอย LISA ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador รวมถึงนิทรรศการ 66 ปี ททท.ที่บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของการท่องเที่ยวไทย
ความสนุกยังต่อเนื่องกับเวที Fan Meet ที่ขนทัพศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาใกล้ชิดกับแฟน ๆ ไม่ว่าจะเป็น มาย ภาคภูมิ –อาโป ณัฐวิญญ์, PERSES, จุ๊มเหม่ง (Japan and Friends), DICE และ POLCASAN (โพก้าซัง) พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและของที่ระลึกสุดยูนีคในโซน Osotho & Friends : Craft Village สายเที่ยวสามารถแวะมาพูดคุยและรับข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ 1672 Travel Buddy พร้อมสนุกกับ AI Photo Booth ธีม Feel All the Feelings และ กิจกรรม SOURI X1672Travel Buddy
ก่อนจะไปตื่นตาตื่นใจต่อในโซน Amazing Thailand Amazing AI กับเทคโนโลยีท่องเที่ยวสุดล้ำ ผ่านกิจกรรม Aura JourneyและAmazing Sukjaiที่จะพาทุกคนผจญภัยไปกับ TATAI น้อง AI ของ ททท. เพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว พร้อมสมัครเป็นสมาชิก AMAZING FRIEND รับข่าวสารและสิทธิพิเศษจาก ททท. และลุ้นรับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย
โซนที่ 7 Road to Sustainability : Travel with care
ที่นำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มาพร้อมไฮไลต์ “เต่าตนุ” ประติมากรรมจากสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านโครงการในพระราชดำริ “ป่ารักน้ำ” และ “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (เกาะมันใน)” พร้อมเปิดมิติใหม่ของการเดินทางและพักผ่อนเชิงสร้างสรรค์ผ่านImmersive Experienceและบำบัดจิตใจด้วยพลังแห่งเสียงSound Healing & Dark skyและเยี่ยมชมและชอปปิงสินค้ารักษ์โลก
โซนที่ 8 หน่วยงานพันธมิตรและห้าง ททท.
จับมือกับ 31 พันธมิตรรวบรวมแพ็กเกจท่องเที่ยวและดีลพิเศษจากผู้ประกอบการ
โซนที่ 9 เวทีกลาง
เปิดฟลอร์แห่งความสุขผ่านเวทีการแสดงที่อัดแน่นไปด้วยสีสันและความบันเทิง ทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ อาทิ KT Kratae, ลำไย ไหทองคำ, ไรอัล กาจบันฑิต,ATLAS, กลัฟ คณาวุฒิ,Fellow Fellow,Paradox, Nuvo, No One Else, อะตอม ชนกันต์ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงร่วมสมัย การเดินแบบแฟชั่นโชว์ ตลอดจนกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องตลอด 5 วันของการจัดงาน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 25–29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าร่วมงานฟรี โดยสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าMRTสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,เดินทางโดยรถแท็กซี่ ณ จุดบริการ รับ - ส่ง ชั้นGบริเวณฝั่งทะเลสาบ,รถประจำทาง สาย 136 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy
