เตรียมมาฉ่ำในงาน “อภิมหาสงกรานต์ รางน้ำ” จัดเต็มต่อเนื่อง 6 วัน ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ!

คิง เพาเวอร์ ชวนปักหมุด! “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” รวมมิตร อภิ ‘มาหา’ ความมันส์ เต็มพิกัด ตั้งแต่วันที่ 9-14 เมษายนนี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
สงกรานต์นี้ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสาดความสนุกไปด้วยกัน ในงาน “อภิมหาสงกรานต์ รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” เปิดฉากความยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่ รวมมิตรไทยอภิ “มาหา” สงกรานต์ ผสานวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีสไตล์ พร้อมศิลปินและนักแสดงชื่อดังร่วมสร้างสีสันตลอดงาน เติมความชุ่มฉ่ำกับโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่พร้อมเอฟเฟ็กต์น้ำ WATER BOMB สนุกได้ยกแก๊งค์ มันส์ต่อเนื่องกับ SONGKRAN MUSIC FESTIVAL จากศิลปินตัวท็อปทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 60 ชีวิต โดย SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER พร้อมอิ่มอร่อยกับโซนอาหารร้านดังกว่า 20 ร้าน จาก ROBINHOOD FOOD และช้อปดีลฮอต โปรโมชันสุดพิเศษที่จัดเต็มตลอดเทศกาล ระหว่างวันที่ 9–14 เมษายนนี้ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
กิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน จัดเต็มต่อเนื่อง 6 วันเต็ม ดังนี้
• วันที่ 9 เม.ย.69 พิธีเปิดงานสุดอลังการ พบขบวนแห่ “มาหา” สนุก สุดยิ่งใหญ่ในซอยรางน้ำ นำโดยศิลปินนักแสดงชื่อดัง อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ และกิจกรรม “มิตร & GREET” กับ อาโป ณัฐวิญญ์, จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์ และน้องอะโวเชี่ยน (AVOCEAN)
• วันที่ 10 เม.ย.69 คอนเสิร์ตจาก SERIOUS BACON และเตรียมเสียงกรี๊ด! แล้ว “มาหา” ศิลปินคนโปรด กับกิจกรรม “มิตร & GREET” พร้อมคอนเสิร์ต กับ เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง และเฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์
• วันที่ 11-13 เม.ย.69 พบกับความมันส์ครั้งแรกของการขึ้นโชว์ของ ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ กับ BUTTERBEAR และที่สุดของความบันเทิงจาก BOWKYLION, THE TOYS, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์-ตั้งศักดิ์ยืน, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และคอนเสิร์ตรวมอภิ ‘มาหา’ ความมันส์ จาก SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER ที่รวมศิลปินตัวท็อปกว่า 60 ชีวิต นำโดย เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์-วรันธร เปานิล, PIXXIE, PROXIE, LYKN, PERSES, JASP.ER, TRINITY, VVV, YOURMOOD, MONICA, AUTTA, LIL LEAGUE, KID PHENOMENON และ WOLF HOWL HARMONY
• วันมหาสงกรานต์ 13 เม.ย.69 ร่วมฉลองอภิมหาสงกรานต์กับขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-คิง เพาเวอร์ รางน้ำ นำโดย เจฟ ซาเตอร์, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, แอนนา เสืองามเอี่ยม และ LYKN
• วันที่ 14 เม.ย.69 ระเบิดความมันส์ไปกับคอนเสิร์ตจาก URBOYTJ และ “มาหา” ศิลปินคนโปรดกับกิจกรรม “มิตร & GREET” พร้อมคอนเสิร์ตกับ น้องโพก้าซัง (POLCASAN) และน้องเพิ่มพูน (PERMPOON)
ตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ ห้ามพลาด! ปักหมุด ที่งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” สามารถติดตามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADD LINE OFFICIAL ACCOUNT: @KINGPOWER, WWW.KINGPOWER.COM และ KING POWER แอปพลิเคชัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KING POWER CONTACT CENTRE โทร.1631
