ชมโขนฟรี! งาน "สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย" 2-8 เม.ย.นี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2569 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฟังการเสวนาทางวิชาการ และชมการแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2569 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยในพุทธศักราช 2569 กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2569 ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2569 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
• การเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แหล่งโบราณคดีดอนยายหอมกับการพบกลองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพครั้งแรกในจังหวัดเพชรบุรี, เล่าเรื่องปราสาทชายแดนหลังควันปืน, เปิดหน้ากระดาษเล่าประวัติศาสตร์ภาษา เอกสาร หนังสือแห่งชาติ
• การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางแจ้ง เช่น การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง การแสดงละครชาตรี เรื่อง มโนห์รา โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
นอกจากนี้ ในวันที่ 2 เมษายน 2569 ยังงดเก็บค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2569 และมีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเป็นมรดกล้ำค่าให้ยั่งยืนสืบไป
