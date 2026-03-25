เที่ยวงาน “สานศิลป์ 10 แผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง” 26–29 มี.ค. นี้

เที่ยวงาน “สานศิลป์ 10 แผ่นดิน” ยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง รวมศิลป์ไทย-อาหารชาววังครบครัน 26–29 มี.ค. นี้ที่ ตลาดบอง มาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค
ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงาน “สานศิลป์ 10 แผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 26–29 มีนาคม 2569 โดยรวบรวมองค์ความรู้ ความงดงาม และภูมิปัญญาไทยไว้อย่างครบถ้วน
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนิทรรศการศิลปกรรมจากวิทยาลัยเพาะช่าง และนิทรรศการพัสตราภรณ์โบราณ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง “ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ” ให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด
ไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่ การแสดงอาหารว่างตำรับชาววัง “ค้างคาวเผือก” ที่หาชมได้ยาก จัดแสดงเพียงวันเดียวในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ควบคู่กับการออกร้านอาหารและขนมไทยทั้งตำรับชาววังและตำรับข้างวังจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดังตลอดทั้ง 4 วัน
ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย มวยไชยา และมหรสพไทย อาทิ ดนตรีไทย เสภา ละครนอก และโขนรามเกียรติ รวมถึงการบรรเลงและขับเสภาในชุด “ท่วงทำนองเพลงไทย น้อมถวายอาลัย สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” โดยสถาบันการศึกษาชั้นนำ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดแสดงและจำหน่ายงานหัตถศิลป์ไทย รวมถึงการแข่งขันประกวดเครื่องแขวน และการประกวดเยาวชนแต่งไทย “10 แผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ การฟั่นเทียน การทำบุหงารำไป มาลัยไทย งานประคบทอง และการแกะสลักผักพื้นฐาน ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ Executive Workshop การทำ “ขนมวงเดือนดารา” ขนมนามพระราชทาน โดยจัดขึ้นเฉพาะวันที่ 29 มีนาคม 2569 จำนวนจำกัด
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ประชาชนได้เข้าถึงความงดงามของภูมิปัญญาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง 4 วัน