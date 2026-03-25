ททท.พร้อมจัด TTM+ 2026 ชลบุรี ดันเศรษฐกิจท่องเที่ยว 10–12 มิ.ย.นี้

ททท.ประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+)2026 จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่10–12 มิถุนายน2569
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+)2026 ระหว่างวันที่ 10–12 มิถุนายน2569 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICEPattaya,Convention and Exhibition Center)จังหวัดชลบุรีพร้อมต้อนรับ 400 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างชาติกว่า 50 ประเทศทั่วโลกร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยกว่า 400 รายสะท้อนความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในการเดินทางและศักยภาพของประเทศในการรองรับการจัดประชุมระดับนานาชาติ
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท.กล่าวว่าTTM+2026 ถือเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ (B2B)ระดับนานาชาติที่สำคัญและเชื่อมโยงผู้ซื้อจากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกกับผู้ประกอบการไทย โดยเป็นเวทีในการนำเสนอศักยภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการจัดงานในจังหวัดชลบุรีในปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด‘Healing is the New Luxury’ที่จะนำเสนอประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านWellnessทั้ง5ภูมิภาค ควบคู่ไปกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม( Travel with Care )โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดงานTTM+2026 มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 400 ราย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่า 400 รายที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อจากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกคาดว่าจะสร้างนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 11,000 นัดหมายโดยภายในงานTTM+ 2026ประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมThailandTourismUpdateฉายภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย และTTM Talkซึ่งเป็นการพูดคุยเสวนาภายใต้แนวคิดHealing is the New Luxuryของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในด้านMedicalและWellnessไปจนถึงการฟื้นฟูอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมรายการนำเที่ยวPre Tourซึ่งจะนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่แตกต่างและน่าประทับใจ ผ่านรูปแบบท่องเที่ยวทางธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ รวมถึงกอล์ฟไปจนถึงการล่องเรือยอร์ช การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและPost Tourที่จะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ให้เกิดการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง
ทั้งนี้ททท.เชื่อมั่นว่าการจัดงานTTM+2026 จะสามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ชุมชน และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน
