จากฟาร์มผักออร์แกนิก สู่เมนูอาหาร ที่ "ห้องอาหารรุกข์ คูซีน" โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่

ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบของเขาใหญ่ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างอย่างมีความหมาย ภายใต้แนวคิด Farm to Table ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มผักออร์แกนิคของโรงแรมฯ ส่งตรงถึงครัว เพื่อรังสรรค์เป็นมื้อพิเศษตลอดวัน
ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยอาหารเช้า อาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำที่เปี่ยมคุณค่า ทั้งผักสลัดกรอบสด พืชสวนครัวนานาชนิด ผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลอดสารเคมี ผ่านการปลูกด้วยวิถีเกษตรรักษ์โลก ใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบ่มดิน เพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่เป็นธรรมชาติ
มื้อกลางวันและมื้อค่ำได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟผู้มากประสบการณ์ของห้องอาหาร รุกข์ คูซีน ที่นำเสนอเมนูสุขภาพในรูปแบบร่วมสมัย ผสานความอร่อยเข้ากับความสมดุลของอาหาร สะท้อนความตั้งใจที่มอบทั้งรสชาติและคุณภาพในทุกจาน
มาร่วมสัมผัสความสดใหม่จากฟาร์มผักออร์แกนิค สู่โต๊ะอาหารที่รายล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นของเขาใหญ่ และค้นพบความสุขเรียบง่ายที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าได้ทุกวัน ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน
สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
